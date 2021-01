Im Landeshaushalt kein Geld für Stausee-Radweg

Hohenwarte/Erfurt. Mit Betonier- und Stützarbeiten am Steilufer der Hohenwarte-Talsperre zwischen Sperrmauer und Lothramühle kennen sich Ulrich Müller und seine Männer von der Bergsicherungs-Außenstelle in Unterwellenborn aus; erst im Sommer 2019 war ein Bagger samt Betonspritze nahe der Lothrabucht per Motorboot auf einem Ponton heranbugsiert worden, um eine marode Mauer unterhalb der Straße teilweise zu ersetzen und mit Spritzbeton zu sichern.

Dass die Bergsicherung demnächst wieder dort unterwegs sein wird, um nicht nur drohende Felsstürze abzuwenden, sondern auch den lange geforderten Radweg-Bau zu unterstützen, steht allerdings nicht zu erwarten: Bislang liegt nicht einmal die Voruntersuchung für dessen Planung vor.

Letzte Verkehrszählung liegt mehr als fünf Jahre zurück

Auch im Landesetat für das nicht mehr ganz so neue Jahr 2021 sind für die rund fünf Kilometer lange Strecke entlang der ebenso kurvigen wie maroden Landesstraße 2385 keinerlei Mittel eingestellt, heißt es in der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Saalfelder CDU-Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck.

Die trägt zwar das Datum des 18. November 2020, wurde Pandemie-bedingt jedoch erst viel später gedruckt und in die Post gegeben. Was aber kein Schade ist: Inhaltlich kommt vor allem die Botschaft rüber, dass am „Thüringer Meer“ alles nicht hurtig geht, wie mancher vor Ort sich so denkt. Erst einmal gilt, wenn man den Sätzen der Infrastruktur-Staatssekretärin Susanna Karawanskij folgt: Eigentlich geht das mit dem straßenbegleitendem Radweg sowieso nicht, weil ja das Fahrzeugaufkommen auf der Landesstraße so gering ist, dass sich die Radfahrer problemlos mit auf der Fahrbahn bewegen können.

Wobei die letzten offiziellen Daten – 39 bis 79 Fahrzeuge pro Stunde – im Jahr 2015 und also lange vor der Neubelebung des Inlandstourismus erhoben wurde. Die für 2020 geplante neue Zählung fiel Corona zum Opfer. Was Karawanskij bereits bei ihrem Kaulsdorf-Besuch im August vorigen Jahres angedeutet hatte, teilt sie nun auch offiziell mit: Thüringenforst hat auf Bitten ihres Ministeriums zwei Varianten für eine Wegeführung im Wald oberhalb der Landesstraße erarbeitet, die jedoch auch nach Karawanskijs Bewertung „für Radtouristen auf Grund der Steigung als teilweise anspruchsvoll anzusehen sind und deshalb für einen Radfernweg nur bedingt in Frage kommen“ würden.

KAG soll erst einmal Radwegekonzept erarbeiten

Obschon also der Radweg straßengesetzlich nicht zu rechtfertigen wäre, hatte das Land auf Drängen vor allem der örtlichen Bürgermeister einen anderen Weg zum Ziel eröffnet – nämlich eine Einordnung unter touristische Infrastruktur, vorausgesetzt, ein normgerechter Rad-Pfad ließe sich tatsächlich noch zwischen Fahrbahnrand und Uferböschung errichten.

Das wiederum sollte eine Machbarkeitsstudie klären, die laut Staatssekretärin vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr Anfang 2020 in Auftrag gegeben wurde und deren Ergebnisse irgendwann in diesem Jahr vorliegen sollen. Erst dann könnten Sanierung und Ausbau der L 2385 samt eventuellem Radweg in einen Zeitplan eingeordnet werden, falls im Landesetat die nötigen Mittel fixiert wurden. Was wiederum hieße: Wird die Machbarkeitsstudie nicht bis zum Sommer fertig und zusammen mit den Weg-Vorschlägen von Thüringenforst bewertet, kann sie kaum noch Eingang in den Entwurf des Haushalts für 2022 finden – bis mindestens 2023 blieben die misslichen Radfahr-Verhältnisse am Stausee also so wie bisher.

Und damit nicht etwa der Eindruck entsteht, die Landesregierung lasse die Dinge schleifen, spielt die Staatssekretärin den Ball zurück in die Region: Von Seiten ihres Ministeriums „würde es begrüßt, wenn die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Thüringer Meer ein entsprechendes Radwegekonzept im Sinne der Fragestellung planen würde“, schreibt Karawanskij. Eine Konzeption unter Bezugnahme der Radwegeanbindung, des Straßenverkehrs, der Schifffahrt und des öffentlichen Personennahverkehrs könne „erst danach“ erfolgen.

Maik Kowalleck findet die Antworten der Landesregierung ziemlich bezeichnend für das Dilemma am Stausee. „Es können Entscheidungen nicht getroffen werden, da Prüfungen und Ergebnisse abzuwarten sind und zuständig sind aus Sicht des jeweiligen Betrachters meistens die Anderen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden wohl zusätzlich dazu beitragen, dass wirksame Verbesserungen in der touristischen Infrastruktur der Stauseeregion auf sich warten lassen. Wichtig ist letztendlich, dass mehr Tempo in die Umsetzung von geplanten Vorhaben kommt“, so der Landtagsabgeordnete.