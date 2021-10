In Königsee stabilisiert bald ein Batteriespeicher das Netz

Königsee Stadtrat stimmt einem langfristigen Pachtvertrag am Kümmelbrunnen mit diversen Sicherheiten zu

In Sachen Energienetze tut sich einiges in Königsee. Außer den geplanten Elektrolyseur für die Wasserstoffherstellung zum künftigen Betrieb der Schwarzatalbahn am zentralen Königseer Bahnhof im Ortsteil Rottenbach, für die die Ausschreibungen noch laufen, hat jetzt der Stadtrat einem Projekt zugestimmt, bei der am Kümmelbrunnen 3 in Königsee auf einem noch auszugliedernden Pachtgrundstück von 1100 Quadratmetern ein durch eine Betreiberfirma errichteter Batteriespeicher zum Ausgleich von Netzschwankungen betrieben werden soll.

Das geschäftliche Risiko liegt dabei ganz beim Betreiber, wie Details auf dem Vertragsentwurf belegen: So läuft der Pachtvertrag langfristig auf 20 Jahre und kann normalerweise von keiner Seite vorher gekündigt werden. Der Pächter hat eine zweimalige Verlängerungsoption von jeweils fünf Jahren.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der jährliche Pachtzins beträgt 11.000 Euro. Dieser wird nach zehn Jahren überprüft und anhand des Verbraucherpreisindex' angepasst, wobei er nicht unter den ursprünglich vereinbarten Wert fallen kann.

Zum Ende des Pachtverhältnisses muss der Pächter die Anlage komplett zurück bauen und das Gelände beräumen, so dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. Dafür muss er eine 50.000 Euro schwere Bürgschaft leisten.