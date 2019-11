In Meura gibt’s ein Fohlen als Hauptgewinn

Wieder einmal gibt es Jubiläen in Europas größtem Haflingergestüt zu feiern, davon gleich zwei 25-jährige. Erstens das der Reithalle. Im Jahr 1994 gebaut und eingeweiht, fand hier im Dezember 1994 die erste Weihnachtsgala statt. Schauprogramme dieser Gala beinhalteten das Vorführen von Gespannen, freilaufende Herden, die damaligen Zuchthengste Albertus, Modell und Nautilus stellte man an der Hand vor, ein Kaltblutquartett, eine Quadrille mit acht Haflingern und auch Darbietungen im Westernreiten von Zuchtleiterin Katrin Unger und ihrer Stute Lisse waren 1994 zu sehen. Aber auch eine der actionreichsten Reitweisen wie die „Ungarische Post“ lieferte das Gestüt und am Ende der Show den Weihnachtsmann. Alles, was es im breiten Spektrum des Betriebs gibt, wurde seither jedes Jahr vorgestellt. Seit 15 Jahren gibt es bei der Weihnachtsgala als zweiten Teil der Show eine Vorstellung als Märchen, in dem einige Reitdarbietungen eingebaut wurden. Mit viel Aufwand wurden die Galas vorbereitet und in einer schönen weihnachtlichen Geschichte eingebettet.

Wie bei anderen Großveranstaltungen des Gestüts nahm auch der Reit- und Fahrverein Meura teil. Dieser Verein wurde am 20. Juni 1990 gegründet und feiert im kommenden Jahr sein 30-jähriges Bestehen. „Bis auf eine ganz kurze Pause fanden die Vereinsteilnahmen immer unter Führung von Katrin Unger statt“, betonte Gestütschefin Anke Sendig, die für diesen Anlass ein Event für 2020 verspricht. Seine zehnte Auflage hat übrigens im kommenden September das Rasseoffene Drei-Disziplinen-Turnier, das vom Reit- und Fahrverein organisiert wird. Außerdem feiert Meura im Juni 2010 seine 650-Jahr-Feier. Über 2000 Stuten bisher durch Leistungsprüfung gegangen Die Reithalle war ursprünglich als Leistungsprüfungs- und Bewegungshalle gebaut worden. Hier sind über 2.000 Stuten durch die Leistungsprüfung gegangen. Inzwischen hat sich der Kundenanspruch geändert und so sind nun auch die Ausbildung von Pferden, Training mit Pferd und Reiter, Reitausbildung für Kinder dazugekommen. Die umfangreiche und vielfältige Nutzung machte es nun dazu nötig, dass ein Longierzelt aufgestellt wurde. Der Reit- und Fahrverein nutzt die Halle viermal pro Woche für Reitausbildung und die Voltigiergruppe. „Wir haben jetzt viele neue kleine Kinder in der Voltigiergruppe“, sagte Anke Sendig zum aktiven Verein. Sie würden sich nun auch ein eigenes Voltigierpferd anschaffen, damit sie noch flexibler sind. Das Turnier sei immer ein Highlight, gerade für die Kinder, die dann ebenso zu den Veranstaltungen mit eingebunden werden, ob zur Teilnahme oder als Hilfen. Außer für viele Lehrgänge steht die Reithalle auch den Workshops zur Verfügung, die mit viel Spaß mit den Haflingern Erfolge auf psychologischer Ebene erreichen. Schaubilder und Märchenspiel zur Weihnachtsgala Am 26. Dezember 2019 gibt es nun eine Neuauflage der Weihnachtsgala in der 600 Zuschauer fassenden Reithalle. Zu sehen sind wieder Schaubilder von Mitarbeitern und Azubis, die von dem zeugen, was in den vergangenen Monaten im Gestüt erreicht wurde. Bei der Pferdeschau sind freilich auch die eigenen Hunde dabei. Unter anderem gestalten Azubis ein Reiterspiel und im zweiten Teil der Gala soll es wieder ein Märchen geben. Welches, das wird natürlich noch nicht verraten, aber es wird eines sein, dass zur Weihnachtsgala noch nicht gespielt wurde. Auf alle Fälle soll es wieder eine Verlosung geben - mit einem Fohlen als Hauptgewinn.