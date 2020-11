In Neu-Leibis werden die Straßen bald energiesparend erhellt

Der Gemeinderat von Unterweißbach hat beschlossen, die Anzahl der LED-bestückten Straßenlampen in der Kommune nochmals deutlich zu erhöhen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung beschloss das Kommunalparlament ohne Gegenstimme, die Vergabe des Auftrags an die Firma Elektro Girbardt.