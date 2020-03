In Rudolstadt statt Lehrplan nun Lernplan für Zuhause

Hofpause am Montagvormittag an der Rudolstädter Grundschule „Anton Sommer“: Die Sonne scheint, Kinder spielen Ball, hüpfen auf dem Trampolin, stehen in Grüppchen zusammen. Auf den ersten Blick sieht es nach einem Schultag aus wie jeder andere auch. Dabei ist alles ganz anders. Es soll der vorerst letzte Schultag sein bis nach den Osterferien.

Am Freitagnachmittag kam die Information über die bevorstehende flächendeckende Schulschließung in Thüringen. Am Sonnabendvormittag hat Jana Zunft, die Schulleiterin der Sommerschule, ihre Kolleginnen kontaktiert. „Wir haben uns verständigt, wie die Lernpläne vorzubereiten sind, die jedes Kind am Montag mit nach Hause bekommt. Für die Kinder, die krank sind, bereiten wir die Mappen zum Abholen vor“, berichtete sie.

Viel zu tun also für die Klassenlehrerinnen über das Wochenende. Aber am Montag war alles fertig. Die Aufgabenzettel sind gut strukturiert nach den einzelnen Fächern und orientiert an den Wochenplänen, auch die Hausaufgaben sind extra aufgelistet nach Wochentagen, so wie die Kinder das aus dem Alltag kennen. Was geschafft ist, wird abgehakt.

Für die Mädchen und Jungen, die am Montag nicht in der Schule waren, lagen ab Mittag die Lernpläne zur Abholung in einem der Mehrzweckräume bereit. Jedes „Päckchen“ war versehen mit einem Schreiben an die Eltern und den wichtigsten Kontakt-Nummern.

Lehrer empfehlen klare Tagesstruktur

„Wichtig ist, dass die Kinder ihre Bücher und Arbeitshefte mit nach Hause nehmen, darauf achten wir“, so die Schulleiterin. „Was mich gefreut hat ist, dass die Eltern so hinterher sind, was die Aufgaben für ihre Kinder betrifft. Viele Eltern haben uns signalisiert, dass sie es gut und wichtig finden, dass die Kinder die Aufgaben bekommen. Wir empfehlen den Kindern und Eltern, den Tag gut zu strukturieren“, sagte Jana Zunft. „Macht es wie jeden Tag. Setzt euch morgens hin, nehmt euch eure Schulsachen vor und macht, was für den Tag vorgesehen ist“, so die Ansage an die Schülerinnen und Schüler.

„Dürfen meine Eltern mir dabei helfen“, wollte ein Junge wissen. „Aber natürlich“, so die Antwort. Wer mit den Aufgaben nicht zurechtkommt, darf sich auch an die Lehrerin wenden. Die Abfrage, welche Kinder in die Notbetreuung kommen, ist noch nicht abgeschlossen. Bis zum Mittag hatte sich an der Sommerschule noch keiner gemeldet.

Lernpläne stehen auf der Schul-Homepage

Am Rudolstädter Gymnasium hatten am Montag 137 der rund 600 Schüler wegen Krankheit gefehlt. Am Morgen um 8 Uhr hat Schulleiterin Roland Arendholz die Klassensprecher zusammengerufen und informiert. Lernpläne für die Schülerinnen und Schüler werden vorbereitet und auch auf der Homepage der Schule eingestellt. „Die Lehrer wollen dabei auch Aufgaben stellen, die bewertet werden“, sagte er. Denn „Wir kommen in Schwierigkeiten mit Zensierungen in den Abschlussklassen“.

Bei den Abiturprüfungen geht man, so Stand Montag, davon aus, dass diese planmäßig stattfinden, sofern der Schulbetrieb ab 20. April wieder regulär läuft. „Es gibt auch Nachschreibetermine“, so der Schulleiter. Abgesagt sind alle Klassenfahrten, die Sprachreise nach England und die Abschlussfahrt der zehnten Klassen. Auch am Gymnasium soll es eine Notbetreuung für Schüler bis zur sechsten Klasse geben. Für wie viele Kinder, weiß man noch nicht. Nach ersten Informationen sind es nur wenige. „Aber das sichern wir ab“, so die Botschaft.

Auch an der Schillerschule ist ab Dienstag ein Notbesuch abgesichert. „Wir rechnen mit etwa 15 Kindern“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Hagenbrink. „Die Kolleginnen und Kollegen sind eingewiesen.“ Wer keine Betreuungsaufgabe hat, wird die Zeit für andere Tätigkeiten nutzen. „Klassenzimmer aufräumen, Materialien sichten, Prüfungsvorbereitungen“, nannte sie Beispiele. „Wir tun, was wir können, um alles in geregelte Bahnen zu lenken“. Die Schülerinnen und Schüler finden ihre Aufgaben auch hier auf der Internetseite der Schule, Stichwort Vertretungsplan.