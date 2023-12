Interesse an Tieren aus dem Heim in Pflanzwirbach lässt nach

Rudolstadt Leiterin konstatiert angesichts einer Spendenübergabe eine sehr angespannte Lage in der Einrichtung am Stadtrand von Rudolstadt

Über eine „teilweise sehr angespannte Lage in den Tierheimen“ berichtete Beate Zisofky, die in diesem Jahr 30 Jahre Tierheim Pflanzwirbach feiern durfte, anlässlich einer Spendenübergabe am vorigen Freitag. „Wir stellen derzeit fest, dass Hunde und Katzen im Tierheim wesentlich länger verbleiben als sonst, weil es so gut wie keine Interessenten gibt, die ein solches Tier übernehmen wollen“, so Zisofsky, die seit der ersten Stunde dabei ist.

Um so mehr freute sie sich über die Spende von 500 Euro, die Landrat Marko Wolfram (SPD) und Amtstierarzt Dr. Jan Scheinert vor Ort symbolisch überreichten. „Wir sind sehr froh darüber, so ein gut geführtes Tierheim in unserem Landkreis zu haben“, sagte Wolfram laut einer Mitteilung des Landratsamtes: „Die schutzbedürftigen Tiere sind hier in sehr guten Händen, dafür danke ich Frau Zisofsky und ihrem Team sehr herzlich“.

Fünf Angestellte mit einem großen Herz für Tiere

Amtstierarzt Scheinert betonte, dass ein verlässliches Tierheim „keineswegs eine Selbstverständlichkeit“ sei und mittlerweile auch viele Tiere außerhalb des Kreisgebietes hier zur Pflege abgegeben würden. Dies hat mit zu der hohen Auslastung der vorhandenen Plätze geführt. Auch manches zu Coronazeiten angeschaffte Tier fristet derzeit sein Dasein im Heim.

Fünf hauptamtlich Angestellte mit einem großen Herz für Tiere kümmern sich der Mitteilung zufolge derzeit um Hunde, Katzen aber auch Vögel oder Hasen. Doch nicht nur Tierpflege und -vermittlung wird in Pflanzwirbach geleistet – auch die Kurzzeitpflege, bei Urlaub oder im Krankheitsfall von Herrchen oder Frauchen, steht auf dem Programm.

Bei Interesse an einem Tier oder für eine Kurzzeitpflege wenden Sie sich bitte an :Tierheim Pflanzwirbach, Malmtal 1b, 07407 Rudolstadt; Telefon: (03672) 42 24 10; E-Mail: info@tierheim-pflanzwirbach.de; www.tierheim-pflanzwirbach.de