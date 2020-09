Interessenvertretung der freien Theaterszene: Jubiläum in Rudolstadt

Vor genau vor 30 Jahren, am 22. September 1990, gründete sich der Thüringer Amateurtheaterverband. Seit 2011 trägt er den Namen Thüringer Theaterverband. Ansässig in Rudolstadt, vertritt er die Interessen der professionellen freien Theater und der Amateurtheaterszene in Thüringen mit einer Gesamtvertretung von aktuell 79 Mitgliedsbühnen und -vereinen und damit für etwa 2500 Akteurinnen und Akteure der freien Theaterszene. „Dieses Jubiläum ist uns ein guter Anlass, auf unsere Aktivitäten und das besondere Format des anstehenden Avant Art Festivals in Thüringen zu verweisen“, informiert Frank Grünert, Vorsitzender und Gründungsmitglied des Thüringer Theaterverbandes.

Netzwerktreffen diesmal online

Das Avant Art Festival 2020 wird vom 23. bis 25. Oktober als Online-Format unter www.avantartfestival.de zu erleben sein. Es wird bereits zum fünften Mal als Biennale in Thüringen an wechselnden Orten ausgerichtet.

Das Netzwerktreffen der Ensembles und Künstler und das Podium für die Freie Theaterszene in Thüringen muss dieses Jahr bedingt durch die Corona-Pandemie in den virtuellen Raum verlegt werden. In Vorbereitung befindet sich das internationale Festival „Theaterwelten“, das vom 17. bis 20. Juni 2021 zum vierten Mal in Rudolstadt veranstaltet werden wird. Der Thüringer Theaterverband bietet unter anderem Fachberatungen, Weiterbildungen, Fachpublikationen sowie nationale und internationale Festivals.

Info: thueringer-theaterverband.de