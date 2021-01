Interkommunales Schwarzatal: Winterdienst bis Lampenwechsel

Die besten Ideen werden aus der Not geboren - dieser Satz könnte als Motto über dieser Geschichte stehen. Die mit Blick auf die eigenen Traditionen behauptete Eigenständigkeit der Mehrheit der Dörfer im unteren Schwarzatal hat auch ihren Preis: Ein kommunales Gemeinwesen mit deutlich unter 1000 Einwohnern zu organisieren, ist vor allem beim praktischen Tun herausfordernder, als es auf den ersten Blick scheint.

“Spätestens seit Martin Friedrich im Sitzendorf Bürgermeister ist, haben wir aus der Not jeweils begrenzter gemeindlicher Ressourcen auch eine Tugend gemacht und das Miteinander unserer Dörfer vertieft”, sagt Bürgermeisterin Heike Printz (pl.). Im letzten Jahr war es, als aus der eher sporadischen Zusammenarbeit dann eine gewissen Kontinuität wurde.

“Wir haben uns überlegt, dass wir für das gegenseitige Aushelfen unserer Bauhöfe eine Rahmenvereinbarung abschließen sollten”, erklärt ihr Sitzendorfer Amtskollege Martin Friedrich (Feuerwehr/Brauchtum/CDU). “Das sei schon wegen der rechtlichen Absicherung der Mitarbeiter geboten gewesen”.

Jene, um die es geht, heißen in Sitzendorf Steffen Pabst und in Schwarzburg Kevin Kallenbach. Die beiden verbindet nicht nur die gleichartige Anstellung als Vorarbeiter in den jeweiligen kommunalen Bauhöfen, sondern auch so etwas wie eine Männerfreundschaft.

Man merkt den beiden, wenn man sie beim Arbeiten beobachtet, an, dass sie dieses besondere, fast blinde Verständnis von gemeinsamen Tun an einer Aufgabe verbindet”, ist der Sitzendorfer Bürgermeister beeindruckt. Nicht nur die Menschen nützen einander, auch die jeweilige Technik bringt Vorteile: Welchen Sinn habe es wohl, in der Kommune einzeln Hebebühnen etwa für den Straßenlampen-Leuchtmittelwechsel oder Baumschnittarbeiten vorzuhalten?

Die beiden wirken allerdings nicht nur an ausgewählten Projekten in den jeweiligen Orten zusammen, sondern vertreten einander auch, wenn Not am Mann ist. “Ausgerechnet jetzt, wo der Winterdienst sehr vonnöten war, fiel unser Gemeindearbeiter wegen Krankheit aus und wir brauchten die Unterstützung aus Schwarzburg, für die ich, auch wenn unser Mann wieder gesund ist, nochmal ganz öffentlich meinen Dank sagen will”, ergänzt Martin Friedrich.

Eigenständigkeit der Bauhöfe bleibt unangetastet

Und er betont im gleichen Atemzug, dass diese Zusammenarbeit nicht als Vorzeichen von irgendetwas zu sehen sei. Weder plane man Einschränkungen noch Zusammenlegungen der getrennten Bauhöfe. Auch müsse niemand befürchten, dass sich das Gleichgewicht der Arbeitsaufträge hin zu einer Kommune verschiebe. “Wir generieren hier Vorteile für beide Seiten und keinen Verzicht, betonen Heike Printz und Martin Friedrich. Letzterem liegt auch die Versicherung am Herzen, dass die ebenfalls exzellenten Kontakte nach Unterweißbach genauso wichtig seien, selbst wenn die gegenseitige Unterstützung dort bisher noch keine Schriftform hat.