Interview mit einem Außerirdischen verblüfft in Leutenberg

Leutenberg „Meine Welt 2020“, hieß der Wettbewerb, bei dem Schüler 20 Jahre voraus in die Zukunft blicken sollten - jetzt sind die Mappen geöffnet

Zwei selbstbewusste junge Leutenbergerinnen tauchen ein in die Schulzeit, die sie an der Leutenberger Schule verbracht haben: Luise Möller und Mandy Räthe-Götze. Beide nahmen erfolgreich am Schülerwettbewerb der OTZ teil „Meine Welt 2020“, als sie im Jahre 2000 in Aufsätzen und Interviews über die Zukunft von Schule und Leben in ihrem Heimatort ihren Gedanken und Ideen freien Lauf ließen.

Luise Möller erreichte in ihrer Altersklasse einen ersten Platz und durfte zur Belohnung zur Expo nach Hannover fahren, wo neben der offiziellen Siegerehrung ein Rundgang auf dem Expo-Gelände unternommen wurde. Für eine damals zwölfjährige Schülerin ein prägendes Erlebnis.

Corona verzögerte das Öffnen der Mappe

Die Leutenberger Stadtverwaltung unter dem damaligen Bürgermeister Dieter Weiß würdigte in einer besonderen Veranstaltung alle teilnehmenden Schüler der damaligen fünften und sechsten Klassen. Die Schülerarbeiten wurden in einer speziellen Mappe versiegelt und mit einem Deckblatt versehen, auf dem zu lesen war, dass die Mappe erst im Jahre 2020 geöffnet werden soll. Durch Corona verzögerte sich der Termin, Anfang Januar luden Bürgermeister Robert Geheeb und die erste Beigeordnete Helga Zapf zur feierlichen Öffnung der Sammlung mit allen Schülerarbeiten.

Ihr damaliger Deutschlehrer war sich der Schwierigkeit der Aufgabe für zwölfjahrige Schüler durchaus bewusst und um so mehr überrascht, welche kreativen und originellen Ideen von den Schülern aufgeschrieben wurden. Besonders überrascht zeigten sich die Anwesenden von einem Interview mit einem Außerirdischen, welchen Eindruck er von den auf der Erde lebenden Menschen habe.

Preisträgerin ist zurück aus dem Breisgau

Ein vernichtendes Urteil, das er folgendermaßen begründet: die Menschen sind aus drei Gründen abscheulich -

mit ihren komischen Fahrzeugen verpesten sie die Umwelt, verpesten die Luft mit wenig umweltfreundlichen Kraftwerken, die Lebensweise der Erdbewohner wirkt sich negativ auf die Gesundheit der Marsbewohner aus, die mit Atembeschwerden zu kämpfen haben. Der Außerirdische kommt zu dem Fazit, dass sich die Menschen selber helfen müssen und einsehen, dass ihre Erde in Gefahr ist und bei gleichem Lebenswandel im eigenen Dreck untergehen wird.

Das Umweltproblem war auch von der Preisträgerin Luise Möller thematisiert worden, die nach einem Lebensabschnitt im Breisgau mit ihrem Partner zurück nach Thüringen gekommen ist und beruflich auch in Weimar in der Verwaltung für SOS-Kinderdörfer in Weimar arbeitet. Sorge um Natur und Umwelt treibt sie noch heute um. Mandy Götze resümierte, dass solche öffentlichkeitswirksamen Wettbewerbe mit entsprechenden Erfolgserlebnissen für Schüler prägend sind und dass sie auch für die heutigen Schüler solche Wettbewerbe in der Presse gut fände.

Jochen Hiebel