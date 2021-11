Jahresrechnungen im Schwarzburger Gemeinderat

Schwarzburg Außerdem werden im Bürgerhaus jede Menge Vergaben abgehandelt

Mit gleich drei Jahresrechnungen befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, dem 18. November ab 19 Uhr wie immer im Bürgerhaus in der Burkersdorfer Straße 2. Außer diesen geht es nach den üblichen Formalien um diese Tagesordnungspunkte: Verwendung der Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden, Vergabe der Leistung zur Erneuerung der Kunststofffenster im Wohngebäude Friedrich-Ebert-Platz 8, Schwarzburg, der Leistung zur Demontage der Asbestplatten auf den Garagen am Radweg in Schwarzburg, der Lieferung, Versetzung und Befestigung einer Stele auf der Gemeinschaftsanlage des Friedhofs Schwarzburg, der Lieferung eines Schweißgerätes inkl. Zubehör für den Bauhof Schwarzburgund der Erneuerung der Kunststofffenster und Eingangstür im Bauhofgebäude der Gemeinde Schwarzburg.

Nach Informationen über Eilentscheidungen der Bürgermeisterin, sowie Anfragen der Gemeinderäte und Bürger, folgt ein nicht öffentlicher Teil.