Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jetzt zwei Verkehrsadern im Landkreis-Westen unterbrochen

Deutlich weniger Autos sind in Zeiten von Corona und Kontaktsperre auf den Straßen unterwegs, aber noch immer genug, dass Berufspendler genervt sind: Die Bundesstraße 88 ist seit 14. April in Köditz wegen einer Baustelle voll gesperrt. Der Grund ist laut Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr der Ersatzneubau eines Durchlasses. Das Ganze ist nicht in einer Woche getan, deswegen steht der 3. Juli als Datum für die Wiederfreigabe der Strecke in den Plänen. Frustriert sind Betroffene aber aus einem anderen Grund: Schon 2016 und 2017 war wegen eines Stützmauerbaus und der Einrichtung eines Radweges hier die Passage über viele Monate nicht möglich.

Während sich die unmittelbaren Anwohner wohl oder übel an die Lage gewöhnen mussten, fühlen sich Aschauer und vor allem Lichtaer durch Umleitungsverkehr beeinträchtigt, der streng genommen nicht in ihre Ortsdurchfahrten gehört. Und auch diesmal ist die offizielle Umleitung jene vom letzten Mal und geht über Allendorf, Schwarzburg, Mellenbach, Herschdorf und Dröbischau zurück nach Königsee.

Gerade die Straße zwischen Allendorf und Schwarzburg wird dadurch doppelt und erneut sehr lange mit Umleitungsverkehr belastet. Denn hier entlang muss auch der Verkehr, der vom Städtedreieck ins Schwarzatal will und das sogar noch fast acht Wochen länger, also bis 28. August. Am Ortsausgang in Bad Blankenburg ist der grundhafte Ausbau der Straße ins Schwarzatal im Gange.

Änderungen wegen der Unterköditzer Baustelle gibt es auch im Busverkehr: So sind an der Landstraße L 1113 (Abzweig nach Allendorf) kurz nach/vor der B 88 Haltepunke eingerichtet. Die Bedienung der Haltestelle „Oberköditz“ erfolgt nur bei Fahrten, die fahrplanmäßig über Horba verkehren. Die Ersatzhaltestelle dazu ist an der B 88 eingerichtet. Die Haltestellen „Oberköditz Alte Schule“ und „Königsee Gewerbegebiet“ werden nicht bedient.