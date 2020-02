Jörg Müller füllt dritte Fassadenlücke auf Königsees Markt

Wenn die beiden Zeit und Anlass hätten, dann könnten sie sich beim Regieren zusehen, der eine im Wortsinne als Stadtoberhaupt, der andere als Inhaber des traditionsreichen Königseer Unternehmens. Jörg Müller nennt seine Firma einfach nach sich und dem Zweck, nämlich Fertigungstechnik. Und Bürgermeister Marco Waschkowski ist hochzufrieden, dass ein langer „Kariesbefall” am Königseer Markt jetzt eine Wurzelbehandlung bekommt.

Denn sein Besuch quer über dem Markt hat weniger mit dem Unternehmen - Jörg Müller führt die Gründung von Vater Klaus fort und freut sich dereinst auf die Staffelstab-Weitergabe an Sohn Robert Schadow - selbst zu tun, als mit seinem segensreichen Wirken fürs Stadtbild.

Jörg Müller muss ein wenig ausholen und kann dazu die Bilder im Empfangsbereich der Firma zeigen. Dort kann man sehen, wie Häuser aussahen, in deren Hinterland sich manche Firma ansiedelte. Eine Glaserei Sadler gab es hier, die Bautischlerei Postel und die Schlosserei des Vaters. Als die Häuser für Wohnungen zu DDR-Zeiten immer weniger taugten, kaufte die Firma die Häuser ab und nutzte sie als Lager, musste sie später aber wieder zurückgeben, weil die Regeln verboten, dass man mehr als ein Grundstück besaß, und die Familie bauen wollte.

Einige Jahre nach der Wende kamen die Häuser - inzwischen noch mitgenommener - wieder in die Hand des Betriebs, der sie vorm Zerfall bewahrte - durch Abriss. Und an seiner Stelle zum Glück keinen gewerblichen Zweckbau hin setzte, sondern die Fassade mit modernen Baustoffen sehr ähnlich dem früheren Erscheinungsbild nachbaute.

Pünktlich zur 800-Jahr-Feier war das Ensemble am Markt wieder komplett. Wenn da nicht das Nachbargebäude gewesen wäre, in dem die Bauglaserei lange nicht mehr existierte, aber auch keine Nachnutzung in Sicht war. Also übernahm Jörg Müller erneut Verantwortung, kaufte das Gelände, riss das alte Haus ab und lässt inzwischen an der Stelle - nach bewährter Systematik - ein neues errichten. Zwar wird für den direkten Übergang von innen ein damals für eine mögliche Wohnung eingebautes Bad weichen müssen, aber ans Umbauen hat sich das Müller-Team längst gewöhnt.

Jahrhundertealtes Kellergewölbe ist erhaltenswert

Und dass für den Neubau mit der Baufirma Torus aus Königsee ein in Preisleistung und Qualität gleichermaßen bewährter Partner zum Zuge kommt, freut nicht nur den Bürgermeister.

Jörg Müller erklärt mit Blick auf die wachsende Hausfassade noch ein interessantes Detail: Man habe um das historische Kellergewölbe gewusst, das teils eingefallen, teils verschüttet war. Inzwischen stellte sich heraus, dass das mehrere Jahrhunderte ältere Gewölbe in so gutem Zustand ist, dass sich seine Integration lohnt, und sich hier nach dem Endausbau einmal Gelegenheit zu Entspannung, etwa als uriger Pausenraum, bieten könnte.

Solcherart Wohlfühlbotschaften sind für Marco Waschkowski willkommene Gelegenheit, auf die Umfrage zu verweisen, die die Stadt Königsee derzeit zusammen mit dem Partner, der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft zum integrierten Stadtentwicklungskonzept durchführt.

Die Stadt Königsee betrachtet die Erarbeitung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) nicht nur als Grundlage für künftige Förderungen, sondern auch als Rahmen für den künftigen Entwicklungsweg der Stadt. Während der Erstellung des Konzeptes werden die Kernstadt und die einzelnen Ortsteile auf Stärken und Schwächen analysiert, Alleinstellungsmerkmale und Zukunftspotenziale herausgearbeitet sowie Handlungsbedarf festgeschrieben. Ziel ist, Fehlentwicklungen, die die soziale und technische Infrastruktur gefährden könnten, von vornherein entgegenzuwirken. Dabei ist die Stadt Königsee auf eine breite Beteiligung und Unterstützung angewiesen. In mehreren Runden werden kommunale Vertreter, regionale Akteure, Ortsbürgermeister, VertreterInnen aus Wirtschaft sowie die EinwohnerInnen aller Ortschaften Königsees mitarbeiten. Die Themenfelder reichen von der Bevölkerungsentwicklung über die Jugend- und Seniorenbetreuung, das bürgerschaftliche Engagement, das Kultur- und Vereinsleben, die Daseinsversorge, die Verkehrs- und Infrastrukturanbindung, die bauliche Entwicklung, den Klimaschutz bis hin zur Wirtschafts- und Tourismusförderung. In einer ersten Analyse können die Bürger online ihre persönliche Bewertung abgeben. Der Link lautet www.stadtentwicklung-koenigsee.de