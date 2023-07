Jugendschöffengericht Rudolstadt fällt Urteil wegen Verbreitung pornografischer Inhalte an 12-Jährige

Rudolstadt. Ein 31-Jähriger hat Bilder seines Geschlechtsteils in mehreren Fällen an ein Mädchen geschickt. Jetzt bekam er eine Geldstrafe.

Ein 31-jähriger Unterwellenborner musste sich am Dienstagvormittag vor dem Jugendschöffengericht in Rudolstadt verantworten. Dem Mann wurde vorgeworfen, in mehreren Fällen Bilder mit pornografischen Inhalten an ein zwölfjähriges Mädchen geschickt zu haben. In den Fällen waren es jeweils Bilder von seinem eigenen Geschlechtsteil, die er vom 31. Dezember 2019 bis zum 27. Februar 2020 in insgesamt sieben Fällen an das Mädchen per WhatsApp versendete. In einem Fall verschickte er auch das Geschlechtsteil einer Frau an das Mädchen, dieser Punkt wurde aber auf Antrag der Staatsanwaltschaft aus der Anklage herausgenommen.

In der Anklageschrift selbst steht sexueller Missbrauch eines Kindes und das Verbreiten pornografischer Inhalte an eine Minderjährige. Es stand unter anderem die Frage im Raum, ob der Mann mit dem Kontakt und den Bildern auch an Nacktbilder des Mädchens gelangen wollte. Im Chatverlauf finde sich dazu keine Aufforderung, wie Richter Andreas Spahn erläutert.

Angeklagter hat Alter des Mädchens gewusst

Wie sich weiter herausstellte, habe der Angeklagte gewusst, dass das Mädchen erst zwölf Jahre alt sei. Was er sich dabei gedacht hat? „Keine Ahnung.“ Ob er auch Bilder des Mädchens haben wollte? „Kann mich nicht mehr dran erinnern, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her.“ Zudem räumt er ein, unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben. In der Vergangenheit habe er auch Drogenprobleme gehabt und im betreuten Wohnen gelebt, inzwischen habe er eine eigene Wohnung, die das Arbeitsamt bezahle. Nach seinem Hauptschulabschluss habe er eine Lehre begonnen, jedoch nicht abgeschlossen. Nun lebe er von Bürgergeld.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Verteidiger plädieren auf ein Jahr, das zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Das Urteil: eine Geldstrafe, 190 Tagessätze zu je elf Euro, Ratenzahlung möglich. Um den Tatbestand des Missbrauchs zu erfüllen, habe der Bundesgerichtshof festgesetzt, dass eine tiefgreifende psychische Einwirkung dazugehöre, die hier nicht verübt worden sei. Deswegen bleibe letztlich die Verbreitung pornografischer Inhalte an Minderjährige übrig, trotz diverser Vorstrafen.

Neben Diebstahl und Betrug gab es bereits eine Strafe wegen eines ähnlichen Deliktes, nur dabei gingen die Bilder an eine erwachsene Frau. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.