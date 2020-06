Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kaffeekannen und andere Raritäten hängen am Schau-Baum

„Porzellan im Blick - die Kaffeekanne“, unter diesem Motto gestaltet die Touristinformation in Neuhaus am Rennweg eine kleine Sonderausstellung in der Passage am Markt. Präsentiert werden an einem „Holzbaum“ eine sehr interessante Auswahl von Kaffeekannen und andere Raritäten aus dem Weißen Gold.

Beim Anblick dieser einst sehr begehrten Waren aus Lichte fühlt sich der Betrachter zurückversetzt in die Sechziger- und Siebzigerjahre. Gleichzeitig werden aber auch das handwerkliche Geschick und das Können der Porzelliner erlebbar. Die verschiedenen Kaffeekannenmodelle, verziert mit unterschiedlichen Motiven und Farben, geben auch Einblick in die umfangreiche Produktionspalette der Porzellanbetriebe in Lichte und anderer Porzellanmanufakturen. Die gezeigten Exemplare wurden bereitgestellt von Edmund Grollmisch und Christa Witzmann aus Lichte und stammen zumeist aus der Sammlung des kürzlich verstorbenen Kaffeekannensammlers Wolfgang Broockmann aus Wirnsheim (Baden-Württemberg). Mit dieser Sonderausstellung soll bei den Einheimischen und Gästen auch das Interesse an einem Besuch der „Porzellanwelten Leuchtenburg“ mit über 3000 Kaffeekannen aus Lichte geweckt werden. Zu den Öffnungszeiten der Städtischen Touristinformation von Neuhaus ist diese Sonderausstellung zu bestaunen.

Edmund Grollmisch als Verwalter der Kaffeekannensammlung erinnert sich noch gern an den doch etwas ungewöhnlichen und einmaligen Porzellanmarkt in seiner Heimatgemeinde Lichte vor zehn Jahren. Als 2010 die Porzellanbetriebe im Ort wirtschaftliche Probleme hatten, stand der 15. Porzellanmarkt auf der Kippe. Das weiße Gold war nicht mehr gefragt. Dem leidenschaftlichen Kaffeekannensammler Wolfgang Broockmann aus Baden-Württemberg hatten es die Lichtener zu verdanken, dass es eine unvergessliche Jubiläumsfeier wurde. Schon fünf Jahre zuvor hatte er Lichte und Umgebung mehrmals besucht und viele nette Leute kennengelernt. Mit Freunden aus Eckernförde, Bekannten und freiwilligen Helfern, unterstützt von Gewerbetreibenden und Unternehmern aus Lichte, wurde eine in Deutschland einmalige Ausstellung mit 3200 Kaffeekannen auf die Beine gestellt. Viele Sammler aus Deutschland, aus Holland und Dänemark kamen damals, um sich dieses Spektakel anzusehen. Es gab viel Bewunderung und Beifall, als die Porzellanprinzessin Caroline I. „schwebend“ den Marktplatz über den Kaffeekannen überquerte.