Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kamsdorfer Bauern-Protest im Eiltempo

Endlich einmal konnten Kamsdorfer Landwirte wirklich einen Vorteil aus ihrer zentralen Lage in Deutschland ziehen: Während am späten Mittwochnachmittag noch ganze Pulks von Traktoren aus Südthüringen auf der Rückfahrt von Berlin durch den Landkreis dröhnten und niederbayerische Kollegen einen Übernachtungsplatz bei Meiningen ansteuerten, hatten der Kamsdorfer Pflanzenbau-Chef Marcel Schnorr (links) und seine sieben Kollegen ihre Maschinen - drei Traktoren und einen Lkw - bereits gegen zwei Uhr in der Nacht in den heimischen Hallen abstellen können. Dabei waren sie erst am Montagmorgen zur Großdemonstration in die Hauptstadt aufgebrochen, hatten in Jüterbog übernachtet und waren schließlich in einem Konvoi aus rund 500 Maschinen bis knapp vor die Siegessäule im Berliner Tiergarten gerollt. Der Clou hinter dem Protest-Tempo: Dank jeweils zwei Mann Besatzung konnten die Pausen auf den knapp 300 Kilometern zwischen Kamsdorf und Berlin-Mitte extrem kurz gehalten werden.