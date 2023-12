Am Freitagabend war Karat zu Gast im Meininger Hof in Saalfeld.

Karat rockt den Meininger Hof in Saalfeld

Im vollen Saal spielen sie ihre größten Hits

Am Freitagabend war die Band Karat zu Gast im prall gefüllten Meininger Hof in Saalfeld. Knapp zweieinhalb Stunden zogen die Musiker durch und spielten ihre größten Hits wie „Über sieben Brücken“, „Blumen aus Eis“, „Der blaue Planet“ und „Schwanenkönig“ vor einem textsicheren Publikum. Zwischendurch schon standen viele Fans, sangen und tanzten mit. Am Ende hielt es keinen Besucher mehr auf seinem Platz.