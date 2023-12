Katharinenkirche kann weiter erblühen

Mellenbach-Glasbach Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt fördert die Fortsetzung der Kirchensanierung in Mellenbach-Glasbach mit 5000 Euro.

Die Sanierung der 1889 errichteten Katharinenkirche in Mellenbach-Glasbach soll fortgesetzt werden. Der Landkreis unterstützt den nächsten Bauabschnitt mit Denkmalfördermitteln in Höhe von 5000 Euro. Kürzlich besuchte Landrat Marko Wolfram (SPD) Kirchen- und Gemeindevertreter, um sich über die geplanten Arbeiten zu informieren.

Die Sanierung hatte mit der jahrelangen Instandsetzung der Eifert-Orgel begonnen. 2017 wurde das Instrument neu geweiht, berichtete Sibylle Puchert, die im 2013 gegründeten Förderverein der Kirche die Sanierungsmaßnahmen betreut. Der Verein folgte damit einer klugen Strategie. Denn Orgelkonzerte locken viele Besucher und ermöglichen Einnahmen für die weiteren Bauabschnitte. So konnte seitdem die gesamte Außenfassade des in Fachwerkbau errichteten Gotteshauses saniert werden. Es folgte der Altarraum im Innern mit seiner eindrucksvollen Wandbemalung.

Trockene Sommer haben Schäden noch verstärkt

„Der Putz war marode und musste auf rund vier Quadratmetern abgenommen und wieder befestigt werden“, erklärte Restaurator Knut Krauße. Die trockenen Sommer hatten die Rissbildung noch verstärkt. Ungeplant mussten dann noch die beiden Buntglasfenster im Altarraum überarbeitet werden, da dort Regen eindrang. Rund 360.000 Euro hat die Kirchgemeinde bisher für die Sanierungsschritte ausgegeben. Unterstützung kam von privaten Spendern ebenso wie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, dem Landesamt für Denkmalpflege und von der Landeskirche. „Was Sie hier geleistet haben, ist wirklich bemerkenswert“, lobte Wolfram die gemeinsamen Anstrengungen.

Mit den Mitteln des Landkreises sollen nun drei Gefache an der Nordseite des Kirchenschiffs gesichert werden. Auf rund 80.000 Euro belaufen sich die Kostenschätzungen. Davon werden 25.000 Euro durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, 15.000 Euro durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 20.000 Euro durch den Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld, 10.000 Euro durch die Stiftung KiBa, 1000 Euro durch den Förderverein Katharinenkirche und 3000 Euro von der Stadt Schwarzatal gefördert. Der Eigenanteil der Kirchgemeinde Mellenbach-Glasbach liegt bei 1678,39 Euro.

Der Landkreis fördert auf Beschluss des Ausschusses für Bau und Vergabe in diesem Jahr drei Denkmalschutzprojekte. Saalfeld erhält einen Zuschuss von 4000 Euro für einen dreidimensionalen Scan des Heitmannschen Hauses in der Köditzgasse. Die Kirchgemeinde Unterloquitz-Oberloquitz erhält für die Sanierung von Altarbildern in der Kirche Laasen einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro.