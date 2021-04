Seit einem bitterkalten Abend am 28. Februar 2018 befindet sich Katzhütte in einer nun erneut kulminierenden politischen Dauerkrise. Damals demonstrierten Dutzende Katzhütter gegen den später an diesem Abend gefassten Beschluss des Gemeinderates zur Selbstauflösung und Angliederung an Großbreitenbach.