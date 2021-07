Katzhütter Verein setzt Spielplatz instand

Katzhütte Schwartalfreunde lösen eine Zusage auf dem kommunalen Gelände am Herrenhaus ein

Nicht nur ein Wiedersehen nach langer Coronapause können die Schwarzatalfreunde aus Katzhütte feiern, auch bei einem ihrer zentralen Vereinszwecke, der Verschönerung des Ortsbildes gibt es eine gute Resonanz. Kürzlich trafen sich 24 Vereinsmitglieder und Herr Hubert sowie Roswitha Langzettel zum Arbeitseinsatz auf dem Spielplatz in Katzhütte. Grasbewuchs wurde von den Sandflächen entfernt und unter dem Karussell wurde ein neuer Fallschutz aufgebracht, um die Sicherheit zu verbessern. Vereinfreundin Rigna Kräußel: "Dieser wurde vom Sägewerk Kernthal kostenlos zur Verfügung gestellt. Dafür vielen Dank an Herrn Wolfram. Andreas Krauße hat alles mit seinem Firmenauto von der

Gebäudereinigungsfirma transportiert."

Der Verein resümiert: Es ist wieder etwa zum Erhalt des Spielplatzes getan worden. Bei einem nächsten Einsatz wolle man auch die Kinder und Jugendlichen ansprechen, um sich an einem Einsatz zu beteiligen!, betonte Regina Kräußel am Samstag das Verhältnis von geben und Nehmen. Sie korrigierte sich später teilweise: "Wir haben etwas zu früh geurteilt. Später ist auch noch ein Jugendlicher erschienen, das soll auch vermerkt werden!" An alle Mitmachenden sendet der Vorstand herzliche Dankesworte für die Einsatzbereitschaft.