Kaulsdorf: Unterschiedliche Wohnbedürfnisse unter einem Dach

So soll die künftige Kombination aus sozialem Wohnungsbau und Tagespflege in Kaulsdorf aussehen. Zwischen B 85 und Saale gelegen, sollen bis Herbst 2022 insgesamt 31 Wohnungen und 16 Plätze in der Tagespflege entstehen.

Manches Gute dauert dann doch etwas länger: Bereits zu Amtszeiten ihres Vorgängers sollte in Kaulsdorf ein Seniorenheim der Awo entstehen, nun kann Bürgermeisterin Kerstin Barczus (parteilos) wohl im Herbst 2022 auf die Eröffnung anstoßen: Nach Bewilligung der Förderung als Sozialer Wohnungsbau schiebt der Awo-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt jetzt die Auftragsvergaben an die Baufirmen an. „Im November soll die Bodenplatte betoniert sein“, kündigt Geschäftsführer Andreas Krauße an, „oder halt im März, falls der Frost früh kommt“.