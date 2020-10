Kaulsdorfer Grundschüler gestalten ihre eigene Natur-Insel

„Stimmt es, dass Ihr eine Blühwiese anlegt?“, fragt Kerstin Barczus. „Ja!“, rufen gut dreißig Erstklässler der Grundschule in den noch kühlen Morgen. Und auch die anderen Klassen wissen bereits, was in den Ordnern, die ihnen jetzt übergeben werden, als ihre Aufgaben steht: Insektenhotels, Nistkästen, Barfußpfad sowie Totholz- und Steinhaufen. Für ein in seinem Umfang bislang einmaliges Projekt.

Mit der Ordner-Übergabe durch die Kaulsdorfer Bürgermeisterin, Gemeinderätin Carolin Arnold sowie Christine Kober und Heike Gögelein vom Naturpark Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale startet das Projekt für die Naturinsel als bienen- und insektenfreundliche Ruheoase im Ortsteil Weischwitz. Arnold, die dort einen Landwirtschaftsbetrieb hat, sich um Streuobstwiesen und Bienenlehrpfad kümmert, hatte die Idee für das Projekt, das in seinem Umfang laut Naturpark-Chefin Kober bislang einmalig ist: ein ganzes Schuljahr lang werden sich die rund 140 Mädchen und Jungen um die Naturinsel kümmern, die direkt an Saale-Radweg und Bienenlehrpfad liegt. Die 1800 Quadratmeter umfassende Fläche dafür stellt die Gemeinde zur Verfügung. Eröffnung zum Weischwitzer Kirschfest geplant Die Schüler werden regelmäßig in ihrem grünen Klassenzimmer Hand anlegen, beobachten und notieren, fachlich betreut von Arnold, die auch zertifizierte Naturparkführerin ist. „Wir werden keinen Park anlegen, sondern uns an den Bedürfnissen der Insekten orientieren“, betont sie. Jede Klasse übernimmt ein Element der Naturinsel, das erst theoretisch im Unterricht vorbereitet wird, um dann die Umsetzung folgen zu lassen. Der Bauhof der Gemeinde und ortsansässige Firmen übernehmen alle Tätigkeiten, die die Kinder nicht leisten können und sollten. So soll der Blühstreifen der beiden 1. Klassen mit den verschiedensten Pollen- und Nektarspendern angelegt werden, wobei die Pflanzen teils im Schulgarten vorgezogen, teils direkt vor Ort ausgesät werden. In weiteren Unterrichtsfächern wie Werken oder Heimatkunde werden Aufgaben mit Bezug zum Projekt behandelt. Die künftigen Besucher der Naturinsel sollen auf Schautafeln nachvollziehen können, was und vor allem warum die jeweiligen Elemente geschaffen wurden. Mit eigenen Worten und Zeichnungen sollen die Grundschüler darauf erklären, wie sie diese Wiese umgestaltet haben. Die Erträge der Streuobstwiese und des neu anzulegenden Naschgartens können von den Grundschülern, von Besuchern, aber auch von den Wildtieren genutzt werden, wie etwa vom Gartenschläfer, der wahrscheinlich in Weischwitz heimisch ist und mit Spurentunneln nachgewiesen werden soll. Eröffnet werden soll die Naturinsel während des traditionellen Weischwitzer Kirschfestes im Juni 2021 – das dann hoffentlich nicht wieder ausfällt.