Kehrt eines der einst größten Hotels im Schwarzatal aus dem Dornröschen-Schlaf zurück?

Schwarzatal In diesem Dorf ist vor fast eineinhalb Jahrzehnten ein Hotel abgebrannt und liegt seitdem im baulichen Koma.

Ein Routinepunkt im Sitzendorfer Gemeinderat ist der aktuelle Status einer Brache am Ortseingang. Was von 1997 bis 2010 das Apart-Hotel war, ist seit dem Großbrand am Sonntag des Rudolstadt-Festivals nur noch ein Schatten einstiger Tourismushoffnungen im Schwarzatal. Zwar hatten baldige Sanierungspläne Hoffnungen auf einen zügigen Neustart geweckt, als sie sich aber zerschlugen, wurden neue Versuche zwar gemacht, blieben aber letztlich ohne äußerlich erkennbare Nachhaltigkeit.

Aktueller Eigentümer lange anonym

Im Spätherbst 2021 wechselte die Immobilie zu ihrem aktuellen Besitzer, statt für das veranschlagte Mindestgebot von 29.000 Euro für die stolze Summe von 90.000 Euro. Anfangs blieb die Kontaktaufnahme erfolglos, so Bürgermeister Martin Friedrich. Später dann gab es die ersten Anrufe einer Immobilienentwicklungsgesellschaft aus Südhessen. Sie waren zunächst sehr allgemein. Er, so Martin Friedrich, habe mehrfach und jeweils ausführlich die Möglichkeiten geschildert, die das Objekt in der aktuellen Situation realistisch biete. Trotz mehrerer Wiederholungen wurde das Interesse allerdings nicht konkreter.

Treffen vor Ort kurzfristig abgesagt

Zuletzt aber, so der Bürgermeister jetzt im Gemeinderat, hatte sich sogar ein Treffen mit Vertretern der Eigentümerfirma in Sitzendorf angebahnt. Leider wurde es in letzter Minute von einem Treffen in eine Telefonkonferenz gewandelt, die dann schlussendlich auch nicht zustande kam.

Wir sind als Gemeinde weiter auf Wiederbelebungsvorschläge gespannt.“ Martin Friedrich

„Wir bleiben als Gemeinde weiter interessiert an Ideen für eine Revitalisierung der Brache durch den Eigentümer und stehen dem Fortgang der Pläne offen gegenüber“, ist Martin Friedrich das Bemühen um eine neutral-optimistische Haltung zur Sache anzumerken. Er bittet zunächst auch um Verständnis, dass man die Identität des Eigentümers mit Rücksicht auf die offenbar noch frühe Planungsphase nicht von der Gemeinde erfahren werde.

Schöne Bilder künftiger Pläne

Der Eigentümer - die Firma Immobilien Projektentwicklung „The Avenue Park“ - selbst aber bekennt sich tatsächlich schon auf der eigenen Webseite zu Belebungsplänen. In computeranimierten Videos kann man dort von mehreren Seiten auf eine komplett sanierte Gebäudehülle zufahren. Dass sie mit den topografischen Realitäten nicht ganz übereinstimmen, ist in dieser Projektphase zu verschmerzen.

Zu sehen sind auch Skizzen von möglichen Inneneinrichtungen für Apartments, die aus einer ganzen oder einer unterteilten Raumeinheit bestehen. Textliche Konkretisierungen gibt es bisher nicht. Eine Anfrage unserer Redaktion mit Bitte um Details über den Stand des Projekts vom Mittwoch ließ die Firma bis Freitagnachmittag ohne Reaktion.

Eigentümer hat bereits Projekte realisiert

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Projektskizzen Realität werden, darüber will in Sitzendorf niemand spekulieren. Immerhin, der Anbieter hat, wenn auch mit sehr ähnlichen Bildern, weitere Projekte in Deutschland auf der Webseite. In einem früheren Krankenhaus gibt es heute wieder eine Nutzung, am Firmensitz ist inzwischen auch ein Kindergarten eingezogen.

Betrugsversuche kurz vor der Pandemie

Vor dem Verkauf an den jetzigen Investor machte das Hotel Anfang der 20er Jahre bereits Schlagzeilen, allerdings unrühmliche. Als im März 2020 noch alles auf einen normalen Sommer mit Rudolstadt-Festival und so weiter hoffte, boten Unbekannte bei einem großen Hotelbuchungsportal pünktlich zum Festival viele neue Hotelbetten an. Die bis dahin angeblich abgeschlossenen Sanierungsarbeiten aber blieben reine Fantasie der offenbar betrügerischen Anbieter. Erst nach medialem Druck und nach intensivem Insistieren des Sitzendorfers Bürgermeisters bei dem Buchungsportal ließ man sich dort herab, die Offline-Stellung des offensichtlichen Fake-Angebotes zu verfügen.

Sogar gebrannt hat es zwischendurch erneut

Im September 2021, also gut elf Jahre nach dem ersten Brand, klangen die Erstnachrichten vom Feuerausbruch im alten Vital-Hotel wieder ebenso bedrohlich wie seinerzeit. Während sich schnell herausstellt, dass dumme Jungen aus Jux eine Matratze angezündet hatten, wurde bei dieser Gelegenheit auch nochmals der Innenzustand der Brache wahrnehmbar, die kaum noch Hoffnung darauf macht, dass man ohne eine komplette Entkernung des Rohbaus und erhebliche Investitionen in das undichte Dach auskommen wird. Ob und wann es so weit kommt – dieses vorweihnachtliche Hoffnungsflackern hat sich in Sitzendorf vorerst einmal mehr in Schall und (nein, hoffentlich nicht schon wieder!) Rauch aufgelöst.