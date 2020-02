Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keilhauer Schüler zeigen Film ihrer Alpenquerung

Vor fünf Jahren machte sich ein Großteil der damaligen 5. Klasse der Freien Fröbelschule gemeinsam mit ihren AG-Betreuern auf den Weg, den Rennsteig im Thüringer Wald mit den Mountainbikes zu befahren. An einem Abend bei diesem Projekt entstand die noch etwas abwegige Idee, irgendwann auch die Alpen zu überqueren. Nach vier weiteren Radprojekten durch Thüringen, einiger Wettkämpfen und fünf Jahre später ist es geschafft! Elf Schüler und ihre vier Begleiter sind im Sommer 2019 in sechs Etappen von Garmisch-Partenkirchen nach Riva del Garda über die Alpen gefahren. Im Rahmen einer Projektarbeit zum Realschulabschluss 2020 entstand ein Kurzfilm über diese Alpenüberquerung, der jetzt inklusive einer Ausstellung den Unterstützern des Projektes, den Eltern und Gästen präsentiert wurde.

Die vier Schüler der Projektgruppe hatten sich selbst die Aufgabe gestellt, während des Alpenprojektes mit unterschiedlichster Kameratechnik zu filmen, einen Socialmedia-Account zu erstellen und die Premierenveranstaltung selbstständig zu organisieren und durchzuführen.

Interessierte Nachfragen zu dem Projekt

Über 80 Zuschauer nahmen an der Filmpremiere in der Aula der Gemeinschaftsschule in Keilhau teil. Nach einer Willkommensrede der Projektarbeitsgruppe und einer Kurzpräsentation der sechs Alpenetappen startete der Kurzfilm. Dieser nahm das Publikum mit zu den schönsten Ausblicken, den anspruchsvollen Anstiegen, den kniffligen Abfahrten und gab Einblick in die Emotionen und Gefühlslagen der Teilnehmer.

Die abschließend präsentierten „Outtakes“ des Films rundeten die gelungene Filmpräsentation ab. Nach kurzen Redebeiträgen der Betreuer wurde die umfangreiche Ausstellung eröffnet. Alle Teilnehmer standen den Gästen Rede und Antwort. Über eine Stunde gab es angeregte Gespräche und interessierte Nachfragen zum Projekt.

Stolze Betreuer und Lehrer

„Was die Teilnehmer und besonders die Projekt-AG, neben der rein sportlichen Leistung bei der Alpentour selbst, geleistet und gemeistert haben, erfüllt uns Pädagogen und Betreuer mit Stolz. Die Idee, den Schülern in einem Herausforderungs- und Abenteuerprojekt einen umfangreichen Lernanlass zur Persönlichkeitsentwicklung aber auch zum Erweitern der Fähigkeiten und Fertigkeiten im Planen, Organisieren, Kommunizieren und Präsentieren zu geben, ist aufgegangen und konnte dennoch so nicht erwartet werden. Die Schülerinnen und Schüler haben eine große Eigenmotivation entwickelt, sich auch in unbekannte Themenbereiche selbstständig und ausdauern einzuarbeiten. Zahlreiche Trainings- und Planungsstunden haben die Teilnehmer trotz vieler schwieriger Situationen aufgebracht, um ihren Weg über die Alpen mit zu finanzieren und zu meistern. Außerdem haben sie nicht nur an sich gedacht, sondern mit der beschafften Kameratechnik und einem selbst designten Trikotsatz den nachfolgenden Mitgliedern der Rad-AG und der Schulgemeinschaft etwas hinterlassen. Wir werden in der Schule deshalb solche Lernanlässe weiter ausbauen. Nicht jeder kann mit dem Rad über die Alpen fahren, aber jeder kann an einer sich selbst gestellten Herausforderung wachsen“, so Sebastian Weigel, AG-Leiter und Leiter der Sekundarstufe der Freien Fröbelschule.