Blick auf einen früheren Nikolausmarkt in Großkochberg

Kein Nikolausmarkt in Großkochberg

Großkochberg Den letzten Markt in dieser Form hat es 2019 gegeben. Die Leiterin des Liebhabertheaters begründet die Nichtfortführung.

Der Nikolausmarkt in Großkochberg findet auch in diesem Jahr nicht statt. Darauf macht die Leiterin des Liebhabertheaters, Silke Gablenz-Kolakovic, aufmerksam. Irrtümlich war der Markt bei der Übersicht über die Weihnachtsmärkte in der Region genannt worden.

Der letzte Markt in dieser Form im und um das Schloss Kochberg war 2019. Danach kam Corona mit den bekannten Einschränkungen. Schließlich folgte die Schließung des Restaurants. Daher sei es nicht mehr möglich, den Markt in der bekannten und beliebten Form durchzuführen, heißt es.