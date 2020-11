Sitzendorf. Individuelle Besuche am Denkmal bleiben aber möglich, auch die Gemeinde will eine Kranz niederlegen

Kein offizieller Akt zum Volkstrauertag in Sitzendorf

Die Gemeinde hat den offiziellen Gedenkakt zum Volkstrauertag auf Grund der aktuellen gültigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Es sei nicht garantierbar, so Bürgermeister Martin Friedrich (CDU/Brauchtum/Feuerwehr) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, dass genügend Sicherheitsabstand für die erwartbar meist älteren und damit zur Risikogruppe gehörigen Teilnehmer der Veranstaltung immer gegeben sei, auch wenn man sich unter freiem Himmel befände.

Unabhängig von der Absage eines öffentlichen Gedenkakts sei aber jeder eingeladen, auf individuelle Weise dem Trauertag angemessen, seine persönliche Aufwartung vor Ort zu machen. Hierfür gebe es außer den üblichen AHA-L-Regeln keine weiteren Auflagen. Friedrich kündigte überdies an, dass auch die Gemeinde einen Kranz am Denkmal für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft in der Sitzendorfer Ortsmitte niederlegen werde.