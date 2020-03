In den Obst- und Gemüseabteilungen der Lebensmittelmärkte prüfen viele Kunden per Hand, ob die Ware frisch ist.

Keine Gefahr durch Viren an der Gemüsetheke

„Wir sollen uns ständig die Hände waschen. Was ist aber mit den Gemüsetheken, da fasst jeder alles an“, sagt Anneliese Wahl, als sie sich in der Redaktion dieser Zeitung meldet. Nicht erst seit dem Auftreten des Coronavirus macht sich die Arnstädterin Gedanken. Sie beobachtet an Obst- und Gemüsetheken, dass Erdbeeren angefasst oder Pfirsiche gedrückt werden. Auf der anderen Seite dürfen Kunden in Lebensmittelläden Brötchen nur mit der Zange anpassen. Die 82-Jährige fragt sich, ob über Lebensmittel Viren übertragen werden können.

Dazu heißt es beim Bundesinstitut für Risikobewertung, dass eine Übertragung des Coronavirus über kontaminierte Lebensmittel oder importierte Produkte unwahrscheinlich sei. Dennoch sollten beim Umgang mit Lebensmitteln die allgemeinen Regeln der Hygiene wie regelmäßiges Händewaschen und die Hygieneregeln bei der Zubereitung von Lebensmitteln beachtet werden. Ein Infektionsrisiko könne zudem durch das Erhitzen von Lebensmitteln verringert werden, da Viren hitzeempfindlich sind.

Die Stabilität von Coronaviren in der Umwelt hänge von vielen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche sowie vom speziellen Virusstamm und der Virusmenge ab. Humane Coronaviren seien nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen. In der Regel erfolge die Inaktivierung innerhalb von Stunden bis einigen Tagen.

Das Landratsamt verweist auf das Robert-Koch-Institut. Dort heißt es, dass das Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar ist. „Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden“, wird weiter mitgeteilt. Generell sei das gründliche Händewaschen ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Hygiene und könne vor einer Vielzahl weiterer Infektionen wie Magen-Darm-Erkrankungen schützen.