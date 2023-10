Kind wird bei Unfall in Rudolstadt verletzt

Rudolstadt. Ein Kind auf einem Fahrrad ist bei einem Unfall in Rudolstadt verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte es übersehen.

Bei einem Unfall am Montag gegen 7.20 Uhr ist in Rudolstadt in der Großen Allee ein Kind verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw von der Anton-Sommer-Straße kommend in Richtung Große Allee.

Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin einen zwölfjährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Bei diesem verletzte sich der Zwölfjährige leicht. Am Pkw entstand Sachschaden.

