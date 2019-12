Bauschild am Kindergarten-Neubau in der Schwarzataler Ortschaft Mellenbach-Glasbach.

Kindergarten Mellenbach: Die äußere Hülle ist dicht

Er ist das Vorzeigeinvestitionsprojekt der Stadt Schwarzatal im ablaufenden Jahr schlechthin, der neue Kindergarten mit Gemeindesaal in der Ortschaft Mellenbach-Glasbach. Sein großes Glück: Die Finanzierung stand nicht zuletzt wegen auskömmlicher Förderbeitragshöhen von gut 900.000 Euro und der halben Million Eigenanteil der bei Baubeginn noch selbstständigen Kommune Mellenbach-Glasbach nie wirklich in der Abhängigkeit des städtischen Haushaltes. Mit dessen Vollzug hat die neue Landgemeinde, die parallel zu ihrer Gründung zusammen mit den Orten Oberweißbach (plus Lichtenhain) und Meuselbach-Schwarzmühle auch eine fusionierte Schwarzatal-Verwaltung bekam, erheblich höhere Sorgen.

Die aber spielten keine Rolle, als Kathrin Kräupner (pl.), die als vorherige Mellenbach-Glasbacher Bürgermeisterin im Sommer auch zum Stadtoberhaupt der Landgemeinde gewählt wurde, in ihrem Bericht an den Stadtrat dieser Tage stolz verkündete, dass an der Baustelle in der Karl-Marx-Straße alles nach Plan verlaufe: „Beim Neubau des Kindergartens mit Gemeindesaal sind die Arbeiten am Dach inzwischen beendet. Lediglich kleine Restarbeiten wie die Verkleidung des Schornsteins werden bei entsprechenden Wetterbedingungen fertig gestellt.“ Die bauausführende Firma für Fenster, Türen und Sonnenschutz habe mit dem Einbau von Fenstern und Türen begonnen, bis zum Jahresende soll wie geplant das Gebäude vollständig geschlossen sein, so Kräupner weiter. Damit seien die Voraussetzungen gegeben, dass weitere Gewerke während der Wintermonate mit ihrer Arbeit beginnen könnten.