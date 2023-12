Am Wochenende hoffen die Eltern auch beim Benefizadvent auf Einnahmen zu Gunsten des Kindergartens.

Kindererziehung in Not

Kindererziehung in Not Kindergarten Schwarzburg ist auf dem Weg der Rettung

Schwarzburg Bei einem Spitzengespräch versichern alle Seiten, dass die Dringlichkeitslösung jedoch nicht dauerhaft tragfähig ist und verweisen auf die Mitverantwortung des Landes.

Düster waren die Wolken, die sich im Herbst über den „Waldstrolchen“, wie der Kindergarten hier heißt, zusammengezogen hatten. Nun ist eine Lösung in Sicht, die der Träger, die Verwaltung, die örtliche Kommunalpolitik, die Belegschaft und Elternvertreter der Öffentlichkeit vorstellten. Sie soll am 13. Dezember dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Schock bei der Elternversammlung auch heilsam

Zuvor ließ Bürgermeisterin Heike Printz die aufregenden Wochen seit jener Elternversammlung Mitte Oktober Revue passieren, in der der Gemeinderat Eltern und Belegschaft die Lage mitgeteilt hatte und dabei auch die Schließung als drohende Konsequenz im Hintergrund gestanden hatte. Sie sei natürlich nie das Ziel gewesen, wies Printz Unterstellungen zurück, die auch in dieser Zeitung eine Rolle gespielt hatten. Die hohe Aufmerksamkeit, die der Fall dadurch allerdings erreicht hat, sei letztendlich auch dafür verantwortlich, dass alle Seiten sich mit Nachdruck auf Lösungssuche begeben hätten.

Im Kindergarten wurden in den letzten Jahren viele Verbesserungen auch durch Elterninitativen erreicht. Foto: Henry Trefz / Funkemedien Thüringen

Die Elternvertreter Bernd Macheleidt und Lisa Mandisloh berichteten, wie seinerzeit die Nachricht ein Schock gewesen sei und wie sehr dieser aber auch die Solidarität in der Region angefacht habe. Bei der Spendenaktion, für die eigens die Webseite www.kindergarten-schwarzburg.de eingerichtet wurde und die noch weiterhin läuft, kam bisher eine beeindruckende Summe zusammen.

Kultusminister bleibt Reaktion schuldig

Schwarzatal-Verwaltungschef Ulf Ryschka, der sich vor vier Wochen mit einer Analyse der Situation (nicht nur) im Schwarzatal an den Thüringer Kultusminister Helmut Holter (Linke) gewandt hatte – und bis heute wenigstens auf eine Eingangsbestätigung, geschweige denn eine inhaltliche Reaktion wartet – skizzierte den Weg: Es sei gelungen, rund 20.000 Euro überwiegend aus Spendenmitteln so in das Gesamtsystem einzubringen, dass sich im Haushalt der Gemeinde Schwarzburg der Kindergarten für das Haushaltsjahr 2024 darstellen ließe, die Zustimmung des Gemeinderats vorausgesetzt.

Auch die Eltern müssen tiefer in die Tasche greifen

Außerdem steht eine deutliche Erhöhung der Elternbeiträge auf der Tagesordnung: Auf 210 Euro im Monat (statt bisher 182) steigt er in der Altersgruppe eins bis vier Jahre und von 162 auf 230 Euro bei den älteren Kindern. Die Beiträge der letzten Gruppe übernimmt das Land. Zumindest theoretisch, denn in Erfurt schaut man immer auf den 1. März als Stichtag und zahlt dann erst mit Monaten Verzug. Das Haushaltsjahr 2024 ist damit gesichert. Für 2025 sei ein sehr gutes Fundament gelegt, so Bürgermeisterin Heike Printz.

Landespauschalen ignorieren massiven Kostenanstieg

Sie weist auch darauf hin, dass der Freistaat seine Pauschalen zur Kindergartenfinanzierung seit Jahren nicht angepasst hat, obwohl die Kindergartenkosten stark gestiegen sind. Diese müssten erhöht und am besten automatisch angepasst werden, damit künftig Kindergärten auch auf dem Land betrieben werden können. Von 2017 bis 2022 seien in Thüringen die Jahreskosten für einen einzigen Kindergartenplatz von 8008 auf 10.567 Euro gestiegen.

Der Kindergarten trägt auch den Hinweis auf seinen Träger, die Arbeiterwohlfahrt Saalfeld. Foto: Henry Trefz / Funkemedien Thüringen

Geschäftsführer Andreas Krauße und Fachreferentin Ute Salewski vom Träger der Einrichtung, der Arbeiterwohlfahrt Saalfeld, betonten die besondere Schwarzburger Situation. Schon seit Jahren hatte es immer mal Sorgen um den Bestand gegeben, einst allerdings eher wegen zu weniger Kinder. Heute sei die Auslastung gut, aber die Einrichtung strukturell unterfinanziert. Man habe bei den Summen für das Personal nichts machen können (und wollen), allerdings einen Weg gefunden, wie man die technischen Kräfte anteilig aus der Rechnung nehmen könne.

Kindergärten in Dörfern akut von Unterfinanzierung bedroht

Andreas Krauße warnte dringend, so könne es mit der Finanzierung der Kindergärten in Thüringen nicht weitergehen. Wie immer man – im Sinne der Eltern – für weitere beitragsfreie Jahre entscheide, dürfe das nicht zulasten der Kommunen gehen, die immer größere Teile ihrer Haushalte für die Subventionierung der Kindergärten ausgeben müssten.

Nennen wir es doch den Schwarzburger Weg! Awo-Geschäftsführer Andreas Krauße über den Vorschlag, bei der Kindergartenfinanzierung nach dem Vorbild der Schulen zu verfahren.

Andreas Krauße und Ulf Ryschka schlugen vor, das Finanzierungsmodell von Schulen auch für Kindergärten anzuwenden. Dort werde das Personal vom Land bezahlt und die Gebäude von den Kommunen beziehungsweise Landkreisen vorgehalten. So schaffe man Gerechtigkeit für alle Seiten. „Nennen wir es doch den Schwarzburger Weg“, erklärte Andreas Krauß in Anspielung auf die wichtigen politischen Impulse, die von hier ausgingen.

Wie undurchschaubar kompliziert die Lage ist, bewies im Kindergarten auch der Kalender an der Wand. Foto: Henry Trefz / Funkemedien Thüringen

Kevin Kallenbach und Andreas Löffler vom Gemeinderat betonten die Bedeutung des Kindergartens, der weit über seine Wirkung in der Daseinsvorsorge hinausgehe. Ohne ihn verlören die kleinsten Schwarzburger die frühkindliche Bindung an ihr Heimatdorf, die von immenser demografischer Bedeutung sei.

Eine Benefizadvent soll weitere Spenden erbringen

Die Runde war sich einig, dass man stolz auf den Kampf der Zivilgesellschaft um den Erhalt des Kindergartens sein könne. Eine Benefizadvent am Samstag auf dem Brunnenplatz soll weiter Spenden einbringen, sie jedoch auch für das Schwarzatalhospiz in Katzhütte bereitstellen.

Das Ringen um ein konfliktfreies Finanzierungsmodell der Kindergärten mit dem Freistaat habe allerdings gerade erst begonnen. Andreas Krauße: „Ich habe den Eindruck, dies wird ein Thema im Landtagswahlkampf werden. Ob ich das gut finden soll, da bin ich mir nicht sicher.“