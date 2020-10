Kindergartenbeiträge in Königsee folgen Lohnsteigerungen

Die Elternbeiträge für die Kindergärten der Stadt Königsee werden ab dem Jahr 2021 angehoben, nachdem sie im laufenden Jahr nicht erhöht wurden. Der Stadtrat beschloss einen mehrjährigen Automatismus. Er soll im Kern dafür sorgen, dass der Anteil der Elternbeiträge an den tatsächlichen Kosten wieder auf die in Thüringen empfohlenen Sätze steigt.

Mit der von der Verwaltung vorgelegten, aktuellen Kalkulation steigt dieser von 21 Prozent über zusammen vier Jahre gestreckt auf schließlich 24 Prozent. Den übrigen Anteil subventioniert die öffentliche Hand.

In der Debatte ergriff Stadträtin Nadja Prehl (Team Königsee) das Wort, die selbst als Erzieherin arbeitet. Sie wies nicht nur auf allgemeine Kostensteigerungen hin, sondern auch auf die Lohnerhöhungen, mit denen der freie Träger zu vermeiden versuche, dass Mitarbeiterinnen zu besser bezahlten Stellen abwandern.

Zusätzlich sei zu berücksichtigen, dass sich der vorgeschriebene Betreuungsschlüssel von 16 auf 14 Kinder pro Erzieherin verbessert habe, was automatisch die Kosten ein weiteres Mal steigen lasse. Auch betonte Nadja Prehl, dass die Gesamtkosten für die Eltern kleiner Kinder durch die in Thüringen zuletzt von eins auf zwei Jahre verdoppelte Beitragsfreiheit in Summe sinken.

Ein Antrag der Linke-Fraktion, den Beginn dieser Anpassungsrunde wegen der aktuell unsicheren wirtschaftlichen Lage um ein Jahr zu verschieben, fand keine Mehrheit.