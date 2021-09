Kindertagsfest an der Staatlichen Regelschule Königsee

Königsee Leserin Annika Lichtenheld über einen besonderen Dienstag mit allerlei Spielen

Am 21. September feierte unsere Schule den Kindertag auf eine besondere Weise! In der 5. und 6. Stunde gab es statt Unterricht Spiel und Spaß für alle Schüler und Lehrer. An verschiedenen Stationen konnten die großen und kleinen Kinder ihr Können unter Beweis stellen. Beim Ballon-Darts, Glücksrad, Kreidebomben-Werfen, Bobbycar-Fahren, Tischkicker, Heißen Draht und Dosenwerfen vergaßen die Schüler die Hausaufgaben. Die wundervollen Preise für die Stationen sponserten die Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt und der Globus Baumarkt. Nachdem man in der Schminkecke phantasievolle und verwegene Looks kreiert hatte, ging es frisch gestylt in die Tik-Tok-Lounge zum Posen und Fotografieren. Leider sagte David Guetta kurzfristig ab, doch zum Glück sprang spontan der ebenso berühmte DJ Fresh Torge ein und sorgte mit den neuesten Dance-Floor-Hits für coole Stimmung! Der Höhepunkt des Kindertags waren die riesige Hüpfburg und das kostenlose erfrischende Eis von der Eismanufaktur Geratal! Wir danken dem Förderverein unserer Schule für die großzügige finanzielle Unterstützung. Schon jetzt zählen wir die Tage bis zum nächsten Weltkindertag!

