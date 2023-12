Kirchenmusiker aus Saalfeld erhält Ehrenbrief des Freistaats

Saalfeld/Erfurt Gemeinsam mit zehn weiteren Thüringern wird Klaus-Peter Marquardt am Montag im Collegium Maius in Erfurt ausgezeichnet

Große Ehre für Klaus-Peter Marquardt aus Saalfeld: Gemeinsam mit zehn weiteren Thüringerinnen und Thüringern wird dem Kirchenmusiker am Montag im Großen Saal des Collegium Maius in Erfurt der Ehrenbrief des Freistaats Thüringen verliehen. Die Auszeichnungen nehmen Ministerpräsident Bodo Ramelow und die Stiftungsratsvorsitzende der Thüringer Ehrenamtsstiftung, Ministerin Heike Werner (beide Linke), vor.

Kirchenmusik, heißt es auf der Website der Evangelischen Kirche in Deutschland, „ist nicht nur Medium der Verkündigung, sondern auch ‚Lehrmeisterin‘ des Glaubens – sie vermittelt geistliche Inhalte und kleidet Traditionen der Kirche in alte und neue Klanggewänder“. Klaus-Peter Marquardt habe sich dem Medium Kirchenmusik mit Leib und Seele verschrieben, heißt es in der Laudatio. Seit 40 Jahren präge er die reichen kirchenmusikalischen Aktivitäten der Stadt Saalfeld. Neben seiner freiberuflichen Tätigkeit als Chorassistent der Chöre an der Johanneskirche ist er seit dessen Gründung 1983 der ehrenamtliche Leiter des Posaunenchores Saalfeld-Graba. Seiner Initiative verdanke sich beispielsweise die schöne Tradition, nach der jeden Samstagmittag vor dem Saalfelder Rathausbalkon das Wochenende „eingeblasen“ wird.

Gründer des Vereins Schlosskapelle Saalfeld

Zudem sei Klaus-Peter Marquardt maßgeblich an der Gründung des Vereins Schlosskapelle Saalfeld e.V. beteiligt gewesen, dessen Vorsitzender er seit nunmehr drei Jahrzehnten ist. Der Verein verfolgt den Zweck, mit seinem Wirken ein vielfältiges Veranstaltungs- und Konzertangebot in der barocken Schlosskapelle Saalfeld zu fördern. Mit der Durchführung von qualitativ hochwertigen Konzerten unter Mitwirkung von namhaften Künstlern gelingt ihm dies auf herausragende Weise. Das Festwochenende zum 300. Jahrestag der Weihe der Schlosskapelle im Februar 2020 habe Klaus-Peter Marquardt organisatorisch wie musikalisch maßgeblich geprägt.

„Gott loben, gemeinsam feiern – mit Herz, Hand und Mund“, dieses Ziel verfolge Klaus-Peter Marquardt seit 1992 mit dem Kammerchor der Schlosskapelle Saalfeld auf ebenso sympathische wie eindrucksvolle Weise. „Nicht nur eine enge Zusammenarbeit mit dem Gewandhausorganisten und Domorganisten zu Merseburg, Michael Schönheit, sondern auch zahlreiche Gastspiele und Konzertreisen innerhalb und außerhalb Deutschlands zeugen von dem hohen musikalischen Anspruch, den Klaus-Peter Marquardt mit seinem Schaffen erfolgreich verbindet“, heißt es in der Laudatio weiter. So habe sich der Chor auch über die Grenzen Saalfelds, Thüringens und Deutschlands hinaus einen ausgezeichneten Ruf erworben. Dies wäre ohne das ehrenamtliche Engagement Klaus-Peter Marquardts undenkbar.

Ehrenamt als Kernstück der Zivilgesellschaft

Ministerpräsident Ramelow erklärte in einer Pressemitteilung vorab: „Das freiwillige bürgerschaftliche Engagement ist das Kernstück unserer Zivilgesellschaft. Wir können stolz sein auf das großartige Tun von über 750.000 Thüringerinnen und Thüringern, die uns tagtäglich vor Augen führen: Jeder Tag des Jahres ist ein Tag des Ehrenamtes. Ehrenamtliches Engagement ist unverzichtbar für das Funktionieren von gesellschaftlichen Organisationen und für die Stärkung des Vertrauens in die Demokratie. Freiwillig engagierte Bürgerinnen und Bürger sind das Rückgrat, ja die Kraft unserer Gesellschaft. Daher möchte ich an diesem, aber auch an allen weiteren 364 Tagen des Jahres ‚Danke‘ sagen!“