Königsee hat neue Entenhäuser

Der Goldfischteich in der Landstadt hat ein neues Entenhaus erhalten. Königsees Pressesprecherin Anne Baum zufolge wurde es von der Schreinerei Gütter aus Dörnfeld an der Heide in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof hergestellt. Dieser Tage wurden Enten auf den Teich gesetzt, die hier nun ihr neues Zuhause haben. Es handelt sich um drei Entenpaare: zwei Spießentenpaare und ein Mandarinentenpaar. Die Spießente wird etwa 70 Zentimeter groß, das Männchen ist größer als das Weibchen. Sie ist gegenüber Artgenossen gesellig. Die Mandarinente ist eine ursprünglich in Ostasien beheimatete Vogelart aus der Familie der Entenvögel. Die Enten wurden gesponsert von Bernd Heinze.

Auch auf dem Alten Stadtgraben unweit des Goldfischteiches wurde ein neues Entenhaus samt Plattform angebracht. Dieses wurde von Rico Rocktäschel (Holzbau Fuchs) aus Böhlen gebaut und ebenfalls gesponsert von Olaf Heinze.

Auf dem Gelände des Goldfischteiches befindet sich auch eine Vogelvoliere, die inzwischen wieder zahlreiche farbenfrohe Vögel zu bieten hat. Die Vögel werden ehrenamtlich von Julia Kieseler, Peter Kopp und Uwe Kolnsberg betreut.

Weitere Aktionen sind auf diesem Gelände geplant

Bürgermeister Marco Waschkowski (pl.) bedankt sich im Namen der Bürger der Stadt bei allen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern. Das Gelände am Goldfischteich sei nun wieder umso mehr einen Spaziergang wert und die Aktion ein gutes Beispiel dafür, dass Verwaltung und Bürgerschaft gemeinsam viel erreichen könnten.