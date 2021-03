Königsee sucht Pächter oder Baumpaten

Obstbäume in der Gemarkung Königsee.

Königsee Interessenten an den Streuobstbestände in der Landstadt können sich an das Ordnungsamt wenden

Die Stadt Königsee ist Eigentümerin mehrerer Streuobstbestände, die über das Stadtgebiet bzw. die Ortsteile verteilt sind. Im Rathaus überlegt man nun, die Obstbäume, welche sich zumeist im Außenbereich befinden, an Interessierte zu verpachten beziehungsweise im Rahmen von Baumpatenschaften zu überlassen. Dies solle, so Pressesprecherin Anne Baum, zum einen die langfristige Pflege der Bäume gewährleisten und zum anderen den Interessenten die Möglichkeit der Ernte geben.

Die Pächter oder Baumpaten sollten mindestens alle zwei Jahre einen fachgerechten Pflegeschnitt an den Bäumen durchführen. Nicht nur der Ertrag der Bäume werde durch die Stadt wertgeschätzt, sondern auch ihre Lebensraum- und Landschaftsfunktion. Deshalb sollten die Bäume so gepflegt werden, dass sie möglichst lange erhalten werden. Zunächst einmal solle das Interesse an einer solchen Baumpatenschaft bzw. der Möglichkeit, einzelne Bäume zu pachten, ermittelt werden.

Anne Baum: "Wir bitten daher alle Interessenten für die Obstbäume, sich an das Ordnungsamt der Stadt Königsee zu wenden. Dieses ist unter der Telefonnummer 036738/49750 bzw. unter ordnungsamt@koenigsee.de zu erreichen."