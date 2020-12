Königsee: Verlassene Häuser vermeiden, bevor’s dazu kommt

Knapp hundert leerstehende Immobilien hat Kay Hertwig, der im Rahmen eines leader-geförderten Projektes drei Jahres lang in der Rinnestadt und ihren Ortsteilen als Leerstandsmanager und Wegwart arbeitet, im ersten Jahr seines Wirkens erfasst und betreut sie seitdem. Im Stadtrat Königsee nahm er jetzt die Gelegenheit war, Bilanz zu ziehen.

Bei den 96 Immobilien, die er erfasst und in entsprechende Datenbanken eingepflegt hat, hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. So seien inzwischen elf von ihnen an neue Eigentümer – auch, aber natürlich nicht nur durch die aktive Vermittlung der Stadt – verkauft, etwa der alte Werkö-Kindergarten oder die Immobilie der früheren Gaststätte „Grüner Grund” , dessen Fortschritte auch schon öfter hier zu lesen waren. Wie es in all diesen Objekten weiter geht, werden er natürlich verfolgen, so Hertwig.

Konkrete Verkaufsabsichten

Bei weiteren 30 habe er konkrete Verkaufsabsichten anstoßen oder verzeichnen können. Für 27 Immobilien habe er Überlegungen zur Eigennutzung anstoßen können, zehn von ihnen seien so weit gediehen, dass sie näherer Betrachtung bedürften. In fünf Fällen sei der Zustand der Gebäude so aussichtslos, dass nun zumindest ein Abriss konkret in Erwägung gezogen werde.

Auch wenn die Ermittlung der jeweiligen Eigentümer am Beginn seiner Tätigkeit gestanden habe, sei die Aufgabe nicht immer in Gänze gelungen, entweder weil sie zu verworren sei oder die angeschriebenen Eigentümer sich nicht meldeten. So nannte er etwa den Kontinent Australien bei leerstehenden Häusern in der Wilhelm-Pieck-Straße.

Gelungen sind Verkäufe nicht nur in der Kernstadt, auch in Mankenbach und Barigau gibt es neue Hoffnung durch einen Eigentümerwechsel. Dass dieser nicht zwingend eine gute Nachricht sei, werde etwa am Haus der früheren „Kinder-HO” deutlich, wo die Sanierung bisher im Stadium von Lippenbekenntnissen stehenblieb.

„Wolkenkratzer“ auf gutem Weg

Gute Entwicklungen gebe es zudem vom Haus in der Gehrener Straße 10, das in Königsee unter dem Namen „Wolkenkratzer” bekannt ist: Hier seien die Verkaufsbemühungen auf gutem Wege.

Zu den wichtigen generellen Aufgaben von Kay Hertwig gehört auch die regionale Netzwerkarbeit. Für die Frage, inwieweit die Kommune auch im Auftrag Dritter Verkaufsbemühungen von Immobilien etwa auf einer dafür gebauten Webseite anstoßen könne, laufe derzeit die Prüfung durch einen Rechtspfleger des Landkreises.

Für das nächste Jahr nimmt sich Kay Hertwig nicht nur die Fortsetzung der laufenden Bemühungen vor. Er wolle zudem auch versuchen, Leerstand nicht erst zu bekämpfen, wenn er entstanden ist, sondern im Vorfeld mit Menschen ins Gespräch kommen, bei denen sich das Thema ankündigen könnte, besonders mühsam in Zeiten pandemiebedingter Kontaktbeschränkungen.

Wie wichtig das ist, hat er bei diversen Besichtigungen eindrücklich vor Augen geführt bekommen: „Steht ein Objekt erst einmal einige Zeit leer, dann verschlechtert sich die Lage dramatisch, was die Vermarktbarkeit ebenso erschwert.”