Königseer auf Klassenfahrt: Die Hölle von Auschwitz

Königsee Zweiteilige Serie: Schüler des Dr.-Max-Näder-Gymnasiums reisen für eine Woche nach Polen (I)

Wir, 40 Schüler des Dr.-Max-Näder-Gymnasiums in Königsee, reisen als Kurs nach Polen, in die Stadt Krakau. Für eine Woche werden wir uns dort mit der Kultur, aber auch den Menschen und den Folgen des Nationalsozialismus beschäftigen. Die Fahrt sollte bereits vorletztes Jahr zum Abschluss der neunten Klasse stattfinden, doch wegen der Corona-Pandemie mussten wir sie verschieben. Nach den Aussagen unserer Klassenkameraden war die neunstündige Nachtfahrt relativ entspannt, die Aufregung war natürlich trotzdem spürbar.

Am ersten Tag haben wir die beiden Konzentrationslager Auschwitz I und Auschwitz II besucht. In zwei Gruppen geteilt wurden wir durch die Vernichtungslager geführt, haben uns die Wohnbaracken und Gaskammern angesehen. Wie sehr einen die Geschichte wirklich berührt, bemerkt man erst, wenn man wirklich da ist.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenn man die Kälte vergangener Winter fühlt und die Enge der Häuser wahrnimmt, die einen zu erdrücken scheint. Sich in die zu Unrecht gefangen genommenen Häftlinge hineinzuversetzen, bereitet einem Gänsehaut, denn wären wir nur achtzig Jahre früher geboren worden, könnte es uns genauso ergangen sein.

Ein Besuch im Konzentrationslager hat etwas beklemmendes, doch wenn wir uns der Vergangenheit nicht bewusst werden, könnten Fehler sich in der Zukunft wiederholen. Dieser Tag war sehr interessant, aber auch anstrengend, denn die Grausamkeit der unmenschlichen Taten wird einem viel bewusster, wenn man direkt vor Ort ist, als wenn man nur davon hört. Nach der sechsstündigen Tour fuhren wir weiter zu unserem Hotel, wo wir uns erholen und erste Eindrücke austauschen konnten.

Etwas entspannter geht es morgen weiter, wir werden die Stadt Krakau besichtigen und am Abend Speis und Trank in einem der zahlreichen Restaurants genießen. Ein fremdes Land zu besuchen ist immer eine Herausforderung, denn man muss sich nicht nur mit der Sprache vertraut machen, sondern plötzlich nicht mehr in Euro sondern in Zloty denken. Doch man ist ja nicht allein, man hat Menschen um sich, die man schon eine lange Zeit kennt und kann sich mit ihnen in fremde Abenteuer stürzen, viel lernen und schöne und einprägsame Erinnerungen sammeln.

Wir freuen uns auf die nächsten Tage und danken jetzt schon unseren Lehrern und dem Rotary-Club Rudolstadt sowie dem Kreispartnerschaftsverein Saalfeld-Rudolstadt für die Möglichkeit, die Fahrt stattfinden zu lassen.