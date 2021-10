Königseer auf Klassenfahrt: Die Woche in Krakau

Königsee Zweiteilige Serie: Schüler des Dr.-Max-Näder-Gymnasiums reisen für eine Woche nach Polen (II)

Nachdem wir am ersten Tag die Konzentrationslager in Auschwitz besichtigt haben, begann der nächste Tag mit einer Stadtführung durch Krakau. Unsere beiden Tourguides, Helena und Agnes, haben uns drei Tage lang begleitet und die verschiedensten Stadtteile des schönen Krakaus gezeigt. Nach unsere ersten Erkundung in die Krakauer Altstadt, bei der wir viele historische Gebäude wie zum Beispiel die Marienkirche, die Burg Wawel und unzählige katholische Kirchen gesehen und mystische Legenden (wie beispielsweise die Drachenlegende) gehört haben, hatten wir ab 14 Uhr freie Zeit zur Verfügung. Viele sind in eines der großen Einkaufszentren gegangen oder haben den Tag noch mit Spaziergängen durch die Stadt gestaltet.

Der Mittwoch startete vor allem mit Muskelkater. Nach dem Frühstück fuhren wir mit der Straßenbahn in den jüdischen Stadtteil Krakaus. Dort lebten vor 100 Jahren noch über 68000 Juden, nach den Konzentrationslagern und dem 2. Weltkrieg waren es jedoch nur noch zwei- bis dreitausend. Wir besichtigten eine der wenigen noch intakten Synagogen und den angeschlossenen Friedhof, den man nach der Zerstörung von NS Soldaten wieder neu aufbaute.

Nach einer Mittagspause, in der einige der Schüler typisch polnisches Essen, wie zum Beispiel “Zapiekanki” (Baguette) genossen haben, sind wir in das naheliegende „Jüdische Museum ‚Galizien‘“ gegangen. Dieses Museum beinhaltete eine Fotoausstellung mit Bildern vor und nach dem 2. Weltkrieg und dem damit verbundenen Holocaust. Es war sehr eindrucksvoll, insbesondere als wir schlussendlich noch eine Überlebende des KZs Auschwitz getroffen haben.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lidia Maksymowicz hat uns ihre Geschichte erzählt, wie es ihr als kleinem Mädchen ergangen ist und wie die Erlebnisse in Auschwitz ihr weiteres Leben geprägt haben. Es gibt nur noch wenige, die das KZ überlebt haben und heute noch darüber reden können. Umso wichtiger ist es, sich ihre Geschichten anzuhören. Es war schwer, sich die Umstände ihres Lebens vorzustellen, zu hören, wie viele Menschen tagtäglich gestorben sind und wie sich Familien aus den Augen verloren.

Nach dem historischen Teil des Tages durften wir Schüler unsere freie Zeit wieder in der Stadt, in Museen, Restaurants und auf anderen schönen Plätzen verbringen. Gesellige Spieleabende in Hotel gab es auch. Der Donnerstag war ebenfalls ein interessanter und schöner Tag.

Am Morgen sind wir das letzte Mal mit unserem Tourguide durch Krakau gefahren: Diesmal besichtigten wir den Teil, in dem das Juden Ghetto vor ca. 80 Jahren lag. Dieses Ghetto wurde von den Nazis errichtet. Sie schickten dort alle Menschen des jüdischen Glaubens hin und grenzten sie mit einer Ghetto-Mauer vom Rest der Stadt ab. Diese Mauer hatte steinerne Bögen, welche uns an die charakteristische Form der Grabsteine, welche wir am Vortag auf dem Friedhof sahen, erinnerte. Wir lernten, dass die Nazis diese rundliche Form extra wählten, um den Juden zu zeigen, was passieren würde, wenn sie ihr Viertel verlassen würden. Es war also eine herablassende bzw. provozierende Warnung. Zudem sahen wir das Denkmal „Platz der Ghetto-Helden“, welcher für die Juden errichtet wurde.

Nach einer Mittagspause, welche die meisten in polnischen Restaurants verbrachten, besuchten wir außerdem das Museum „Schindler Fabrik“ . Aufgeteilt in drei Gruppen sind wir nacheinander durch die wirklich sehr eindrucksvollen Räume gegangen. Unsere Museumsführer erzählten uns sehr viel über die Juden in Krakau und über Oskar Schindler, der über 1000 Juden das Leben rettete und damit sein eigenes riskierte. Dieses Museum hat allen nochmal deutlich gemacht, wie unterschiedlich das Leben als Jude und als nicht Jude in der NS-Zeit war.

Wer einmal in der Nähe von Krakau ist, sollte sich unbedingt diese schöne und geschichtsreiche ansehen. Am frühen Abend, nachdem ein paar Schüler noch letzte Mitbringsel oder Snacks für die Rückfahrt am Freitag gekauft haben, saß der Großteil unseres Kurses noch zusammen in einem sehr typisch polnischen Restaurant und genoss die leckeren kulturellen Gerichte.

Am Freitag fuhren wir in aller Frühe los und besuchten die polnisch-deutsche Schule „Freie Montessori- Schule in Raschau“. Die bilingualen Schüler und Schülerinnen haben ein warmes Mittagessen und ein Austausch-Programm vorbereitet, sie zeigten uns in Kleingruppen die Schule und stellten uns ihr Schulsystem vor - und das alles in deutscher Sprache! Nach dem gemütlichen Aufenthalt sind wir in das nicht weit entfernte Oppeln, die Stadt der polnischen Lieder, gefahren und haben einen schönen, wenn auch von starkem Wind geprägten Spaziergang durch die Stadt gemacht.

Unsere Kursfahrt nach Polen hat und allen sehr gefallen. Wir haben viel gelernt und der Zusammenhalt unserer Gruppe hat sich verstärkt. Polen und insbesondere Krakau sind sehr empfehlenswert. Egal ob jung oder alt, jeder findet etwas, was ihm zusagt.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns diese Fahrt ermöglicht haben. Für finanzielle Unterstützung danken wir dem Rotary-Club aus Rudolstadt und dem Kreispartnerschaftsverein des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt.

Für nähere Informationen und Bilder abonnieren Sie, liebe Leser und Leserinnen, gerne unseren Instagram Account @studienfahrtpolen.a23