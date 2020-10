Königseer Grundschüler als Bienenfreunde Thüringens geehrt

Staatssekretär Torsten Weil überreicht die Auszeichnung an zwei Klassenvertreter in Begleitung der Hortnerin und Försterin.

Im Frühjahr baute die Klasse 2a der Goethe-Grundschule in Königsee gemeinsam mit Klassenlehrerin Lisa Wilson, Erzieherin Yvonne Machold und Revierförsterin Marie-Luise Möhler ein Insektenhotel für Wildbienen. In Teamarbeit wurden Staudenknöterich und Schilfrohr zugeschnitten, gebündelt und an den Rändern glatt geschliffen. Die Schülerinnen und Schüler sammelten im Wald Zapfen, richteten das Insektenhotel selbst ein und stellten es in ihrem Schulgarten auf. So entstand neuer Lebensraum für Mauerbienen, Marienkäfer und anderes Getier.

Mit großer Begeisterung lernten die Jungen und Mädchen beim eigenen Handanlegen viel über Lebensweise, Lebensraum und die Bedeutung von Insekten in der Natur. Das Projekt wurde vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft mit dem Titel „Bienenfreunde Thüringen 2020“ ausgezeichnet. Staatssekretär Torsten Weil überreichte jetzt in Weimar die Auszeichnung an zwei Klassenvertreter in Begleitung der Hortnerin und Försterin.