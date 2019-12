Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Königseer Karnevalisten begeistern mit Theateraufführung

Mit Petrus im Bunde waren Königsees Karnevalisten bei ihrem diesjährigen unweisen Weihnachtsmarkt, der Frühling statt Winter ahnen ließ. Dieser hatte Premierencharakter, da er nicht wie bislang in der Einkaufsmeile Schwarzburger Straße stattgefunden hat, sondern in der großzügigen Hofanlage des ehemaligen Textilkonsums, in dem jetzt unter anderem das erste Thüringer Karnevalsmuseum untergebracht ist.

Diese Idee sowie das ganze Flair wurde von dem unerwarteten Besucherstrom auf das vollste angenommen und begrüßt, so auch von Annegret und Lothar Günther. Zu ihrem Weihnachtsmarkt hatten sich die Rinnestadt-Jecken wieder einiges einfallen lassen. Neben den Hütten, aus denen die verschiedensten leckeren Düfte über den Platz zogen, hatte man auch ein kleines Podium aufgebaut. Dieses nahmen das Akkordeonorchester der Musikschule Fröhlich-Ring, der gemischte Chor unter der Leitung von Michael Grübler sowie die hiesige Stadtkapelle in Beschlag, welche für die musikalische sowie gesangliche Unterhaltung sorgten. Bürgermeister mit närrischem Rückfall Highlight des Nachmittags war jedoch das unweise Theaterstück „Die drei Unweisen im Morgenmantel aus dem Sorgenland“, welche sich auf den Weg in das unweise Land gemacht haben, das aus der Feder von Senator Andreas Brodowski stammt. Bei diesem wurde Bürgermeister Marco Waschkowski rückfällig, als er von seiner weisen Rolle in die unweise als Kasperl schlüpfte. Mit ihm auf der spaßigen Tour waren der „Kahllockische Baldrian“ alias Frank Hörcher und Weihnachtsmann-Urgestein Walter „Watschi“ Hoffmann. Einblicke in die unweise Geschichte gaben dabei Chronist Reiner Voigt sowie der schwarze Engel Nadja Prehl. Sie erzählten von den Kindersegen der Prinzenpaare in den letzten Jahren und jubelten dem aktuellen auch gleich ein kleines Mädchen unter, auf das Präsident Jens Brand als Rumpelstilzchen vergeblich gewartet hat, so dass auch in Zukunft die Königseer Narretei nicht ausstirbt. Auf Grund der Begeisterung versprach man im kommenden Jahr die Geschichte fortzusetzen, wo der geistige Vater Andreas Brodowski erneut gefragt ist.