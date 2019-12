Marco Waschkowski beim närrischen Saisonstart am 11. November

Königsees Bürgermeister wird närrisch rückfällig

Königsee. Jedes Jahr fällt mitten in die 5. Jahreszeit auch der Advent. Der Unweise Rat Königsee wird dazu im Hof des Karnevalsmuseums in der Schwarzburger Straße einen Markt mit Bühne aufbauen. Für alle Uneingeweihten sei gesagt, der Zugang ist über die Alte Kirchgasse oder das Sirupsgässchen möglich. Als besonderen Höhepunkt wird um etwa 16 Uhr die wirklich unweise Geschichte von einem Chronisten und einem unweisen Engel erzählt, wie sie wirklich war. Einen Auftritt als „special guest“ hat Bürgermeister Marco Waschkowski, der als Vorsteher des “weisen Rats” einmal wieder die Seiten wechselt. Er ist der närrische Kasperl, einer von den drei Unweisen im Morgenmantel auf der Suche nach dem Unweisen Land. Dem Vernehmen nach wird auch das Geheimnis gelüftet, warum sich bei neun von elf ehemaligen Prinzessinnen immer nach der Fastnacht närrischer Nachwuchs einstellte. Ein Stück mit Hintergrundinfos und Musik, verspricht der Unweise Rat und freut sich am Samstag ab 14 Uhr auf viele Gäste beim Unweisen Weihnachtsmarkt.