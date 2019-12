Königsee. Weihnachtliche Melodien und betörende Düfte liegen an der Stadtkirche in der Luft

Königsees Kirchallee bildet idyllische Weihnachtsmarktmeile

Mittlerweile das dritte Jahr grüßen die übergroßen Märchenfiguren wie „Dornröschen“, „Schneewittchen“, der „Gestiefelte Kater“, „Hänsel und Gretel“ sowie die „Böse Hexe“ die Königseer Weihnachtsmarktbesucher in der Kirchallee auf dem Weg zur Stadtkirche „Zum Lobe Gottes“.

Mehr Entfaltungsmöglichkeiten nach Umzug

Es war damals eine gute Entscheidung, den kleinen Marktplatz am Rathaus zu verlassen und sich in dieser idyllischen Umgebung neu anzusiedeln, wo auch größere Entfaltungsmöglichkeiten gegeben sind, sagt Dorit Lehrmann von der Stadtverwaltung, in deren Händen die Regiefäden zusammenlaufen. Drei Tage lang lag nun wieder der Duft von Tannengrün, Glühwein, Bratwurst, Räucherforelle sowie weihnachtlichen Leckereien auf dem Kirchberg der Rinnestadt in der Luft, wo es an den zahlreichen Hütten die verschiedensten Angebote gab. Dazwischen standen auch Feuertonnen, um sich bei dem böigen Wind etwas aufzuwärmen. Neben dem Schlendern und Verzehren von Gaumenfreuden waren auch das kleine Podium am Gotteshaus sowie der Altarraum stets Anlauforte, wo Programme über die Bühne gingen, die halbstündlich wechselten.

Buntes Programm von Musik bis Sport

Den Auftakt bildete die hiesige Kindereinrichtung „Regenbogen“. Den Schlusspunkt setzte das Orgelkonzert von Kantor Veit Martin. Mit von der Partie in der reichhaltigen Veranstaltungspalette waren unter anderem Schüler der Regelschule, Kinder der Fürstin-Anna-Luisen-Schule Bad Blankenburg, der regionale Posaunenchor, die Königseer Stadtkapelle, Jagdhornbläser, Chöre aus Dörnfeld an der Heide sowie Unterwirbach. Für die Kleinen standen Basteln und Spielen bzw. ein Biathlonparcours des Großbreitenbacher Sportvereins zur Auswahl. Außerdem gab es einen Gottesdienst sowie die Andacht zum Ausklang des Königseer Weihnachtsmarktes 2019 durch Pastorin Katharina Prüßing-Neumann. Und an allen Tagen drehte auch der Weihnachtsmann seine Runden auf der „Weihnachtsmarktmeile“ der Rinnestadt.