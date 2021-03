Königsees Stadtbibliothek öffnet unter Sonderregeln

Seit Montag (15. März) hat in der Rinnestadt die Stadtbibliothek wieder geöffnet, teilt Pressesprecherin Anne Baum, zugleich in Personalunion auch Bibliothekarin, mit. Bibliotheken und Archive können nach der aktuellen Corona Verordnung „mit der Maßgabe öffnen, dass die verantwortliche Person … sicherstellt, dass sich in den Einrichtungen nicht mehr als ein Besucher pro 10 Quadratmeter für den Publikumsverkehr zugänglicher Fläche aufhält.“

Anne Baum: "Die Stadtbibliothek im Dr.-Max-Näder-Gymnasium ist 209 Quadratmeter groß, es könnten also 20 Personen gleichzeitig die Bibliothek nutzen, was aber normalerweise nicht vorkommt. Die Kontaktnachverfolgung ist jeweils zu gewährleisten. Dafür liegen Besucherlisten aus, in denen sich die Leser eintragen. Außerdem sind die Hygienevorschriften einzuhalten."

Die Bibliothek ist montags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.