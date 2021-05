Königsees Stadtkernsanierung könnte bald Fortschritte machen

Königsee Bürgermeister stellt neue Strategie bei Einzeldenkmal im Stadtkern in Aussicht.

Seit Jahr und Tag ist dieses Gebäude in der Königseer Innenstadt etwas mehr Schein als Sein. Das war jetzt auch Gegenstand in der Facebook-Gruppe "Königsee und das Rinnetal - Gestern und Heute". Dort hatte eine Nutzerin das Haus fotografiert und die Frage aufgeworfen, wie lange dieser Zustand bereits so vorhanden sei. Bei der Antwort, dass wohl das Geld fürs Obergeschoss nicht mehr gereicht habe, schaltete sich Bürgermeister Marco Waschkowski in die Debatte ein und schreib: Das Geld war nicht alle, sondern es gab nur Geld für die Grundsicherung im Rahmen der Städtebauförderung. Die Stadt hat es seit dem versucht zu verkaufen. Leider bislang ohne Erfolg, weil es ein Einzeldenkmal ist. Ich habe angeregt, dass wir es fertig ausbauen und dann vermieten. Wenn die Finanzierung gesichert ist. wird es gemacht. Diese Auskunft stieß auf Zustimmung in Form von einem Dutzend "Likes".