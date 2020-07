Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Königsees Stadtverwaltung schließt die Rathaustür wieder auf

Der 16. März ist vier Monate und einige Tage her, zu diesem Termin wurde die Rathaustür verschlossen und Publikumsverkehr war unmöglich, beziehungsweise auf Telefonate und E-Mails beschränkt. Schrittweise wurde dann die Beschränkungen gelockert. Seit dem 21. Juli, so Pressesprecherin Anne Baum, sei nun das Rathaus in Königsee wieder zu den Sprechzeiten für den Publikumsverkehr geöffnet. Allerdings gibt es weiterhin eine wichtige Einschränkung. Für den Gang ins Rathaus sei zwingend ein Termin zu vereinbaren, die gelte ganz besonders im Einwohnermeldeamt. Auch gelte weiter der Grundsatz, so ein weiterer Hinweis der Stadtverwaltung, dass nur in dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten das Rathaus persönlich aufgesucht werden solle.

Telefon oder E-Mail weiterhin der beste Weg

Anliegen, die keine persönliche Anwesenheit erfordern, sollten weiterhin per E-Mail und Telefon geklärt werden. Beim Betreten des Rathauses gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen. Besucherlisten werden in den einzelnen Abteilungen geführt.

An Tagen, die keine Sprechtage sind (Montag und Mittwoch) und außerhalb der Sprechzeiten bleibt das Rathaus weiterhin verschlossen. Auch im Bürgerbüro im Rottenbacher Bahnhof bleibe es bei der bekannten Verfahrensweise einer Terminvergabe, die telefonisch unter 036738 497 55 möglich und für dienstags von 16 bis 18 Uhr ausmachbar ist.

Alle Kontakte sind auch auf der Internetseite der Stadtverwaltung www.königsee.de zu finden. Ordnungsamt: 036738/497-51 ordnungsamt@koenigsee.deStandesamt: 036738/497-54 standesamt@koenigsee.deEinwohnermeldeamt: 036738/497-55 einwohnermeldeamt@koenigsee.deHauptverwaltung: 036738/497-11 stadt@koenigsee.deTouristinfo: 036738/497-24 info@koenigsee.deBauverwaltung: 036738/497-41 bauamt@koenigsee.deFinanzverwaltung: 036738/497-36 finanzen@koenigsee.de