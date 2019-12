Kommentar: Arroganz als Regelwerk

Ein Angelplatz für Behinderte ausgerechnet dort, wo den Fischen in praktisch permanenter Bewegung nachgestellt werden muss? Klingt ziemlich absurd und fast nach einem Fall für das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes, das die Verschwendung öffentlicher Gelder auflistet. Nicht selten mit der Folge, dass Leser sich über Verwaltungen lustig machen.

Aber das ist zu einfach gedacht. Denn Pläne für dies und das in den Kommunen entstehen nicht aus dem Blauen heraus, erst recht nicht im ländlichen Raum. Hier folgt man mit Bedacht den Vorgaben des Landes, denn so öffnet sich der Weg an die Fördertöpfe. Ohne die es in den meisten Gemeinden nicht geht. Und auch, weil man sich daran gewöhnt hat.

Dereinst, als es mit der Dorferneuerung losging, standen naturgemäß allerlei bauliche Missstände im Fokus: Straßen, Plätze, verfallene Historie. Inzwischen, da landesweit rund eine Milliarde Euro verbaut sind, setzt der Freistaat andere Förderprioritäten. Das „soziale Dorf“ soll das Miteinander stärken, Raum schaffen für alle Generationen, Interessengruppen, Menschen mit und ohne Benachteiligung. Alles nachvollziehbar.

Zum Problem aber wird es bei dogmatischer, schablonenhafter Handhabe. Wenn Dörfer Vereinshäuser bauen, obwohl nebenan das Sportlerheim samt Ausschank um Gäste barmt. Wenn zum neuen Feuerwehrhaus noch ein Jugendklub gehören soll, während die Gemeinde nicht einmal das Geld für eine halbe Betreuerstelle hat. Oder eben ein Behinderten-Angelplatz geplant wird, wo die Gewässer-Bedingungen eigentlich nicht passen. Vor allem aber stört an derlei Zuschuss-Bedingungen eines: Der Eindruck, dass man den Menschen vor Ort nicht zutraut, selbst am besten zu wissen, was sie für die Zukunft brauchen.