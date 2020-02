Kommentar: Eher mehr denn weniger

Manchmal erzählen Statistiken treffender über Menschen als Sonntagsreden. So zum Beispiel die Mitteilung des Landratsamtes zum Fahrzeugbestand. Mit zwei Kernbotschaften: Elektroautos sind immer noch eine Minderheit im Bereich von Prozent-Bruchteilen. Und der Fahrzeugbestand insgesamt nimmt trotz Gebiets- und Einwohnerverlustes wieder zu.

Das anhaltende Schwächeln der reinen Stromer ist keine Überraschung. Nicht nur, weil ihre Klimafreundlichkeit bislang mehr Versprechen denn belegbare Realität ist. Mehr noch, weil eine Kombination aus hohen Anschaffungskosten, vergleichsweise geringer Reichweite und lückenhaftem Lade-Netz gerade im ländlichem Raum das Gegenteil von Kaufanreiz bildet. Hybridfahrzeuge, also Autos mit Verbrennungsmotor für weitere Strecken und Elektroantrieb fürs kleinere Fahrgeschäft, versprechen außerhalb der Metropolen mehr Sicherheit und Verlässlichkeit. Und die Lust am Experiment ist nun einmal nicht des Deutschen Zier – erst recht in der Provinz.

Und so wird auch die Sorge um Klima und Umwelt zwar laut Umfragen von Mehrheiten in der Region geteilt, allerdings fast folgenlos fürs eigene Handeln. Der durch den Kreiswechsel von Piesau und Lichte verursachte Rückgang bei Fahrzeugen wurde binnen Jahresfrist fast zur Hälfte wieder ausgeglichen – und das bei weiter rückläufiger Bevölkerung.

Unterm Strich: Hierorts leistet man sich im Zweifel eher mehr denn weniger Auto. So lange es noch irgendwie geht. Und so lange die wirklich klimafreundliche Alternative, nämlich kein Auto und dafür ein kommoder öffentlicher Nahverkehr, so wenig verfügbar ist.