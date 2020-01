Kommentar: Gemeinsam in der Not

In der Not rücken die Menschen zusammen – zumindest auf dem Dorf. Das konnte man am Dienstagabend in Heilingen wieder gut beobachten. Nicht Glotzer waren hier in der Überzahl, sondern Leute, die pragmatisch mit zugefasst haben. Ehrenamtliche Feuerwehrleute, die sich gegenseitig unterstützten, hilfsbereite Anwohner, die die Einsatzkräfte mit geschmierten Broten und warmem Tee versorgten. Dass dabei Menschen ihr Zuhause verloren haben, Hab, Gut und ein paar Hasen zu Schaden kamen, war am Ende nicht zu verhindern.

Aus Respekt vor den Betroffenen sollten sich alle mit Spekulationen über die Brandursache und möglicher Kritik am Einsatz zurückhalten. Es wird – früher oder später – alles auf den Tisch kommen. Aber nicht hier; und nicht jetzt.