Kommentar: Mehr Deutsch wagen

Die deutsche Sprache ist eine schwer zu erlernende und schön. Dass beides miteinander zusammenhängt, ist nicht allen Schreibern und Lesern gleich eingängig, aber dafür gibt es ja die Schule und Bücher. Denkt man.

Leider aber gibt es nicht nur Dummheit, Faulheit und Vergessen, sondern auch so etwas wie sprachliche Putzsucht. Schick, irgendwie neu, professionell und bitte nicht altbacken, bräsig und analog sollen die Dinge klingen.

Ein gern genommenes Mittel dazu: Komposita bindestrichlos zerreißen, wie es der Engländer macht. Und so wird aus dem Händler von Autos ein „Opel Partner“ der mich dieser Tage zum Angrillen einlädt. Wenn ich nun den „Opel Partner“ sehen möchte, was erwartet mich wohl? Meine mitfahrende Ehefrau? Ein neues Automodell? Ich bin gespannt – und halte schon mal die „Grill Zange“ bereit.

Noch verflixter wird die Sache, wenn der Bindestrich zwar herausgeschnippelt wird, das Grundwort des Kompositums aus wahrscheinlich modischen Erwägungen aber seine Großschreibung behält. Drüben in Neustadt an der Orla zum Beispiel hält man sich einen „AugustinerSaal“, während das Lutherhaus dortselbst weiter dudengerecht unauffällig bleiben darf. Doch schlimmer geht immer. So zum Beispiel, wenn in meiner alten Heimatstadt der „the.aRter Greiz e.V.“ im „10aRium“ die „mach.baR“ veranstaltet. In Normalsprache also ein Kunstverein zu einem Markt mit allerlei Selbstgemachtem in seinem Kleintheater einlädt. Nein, liebe Rand-Vogtländer, Lese-Stolperer machen aus dem Anpreisen von Hobby-Schnitzwerk und gedinkelten Topflappen noch lange kein Großereignis!

Noch so eine Unart ist die Verdenglischung. Wenn jedes Kinder-Wettrennen zum „Kids Run“ aufgemotzt wird, die Rad-Rundfahrt der Frauen notorisch als „Ladies Thüringen Tour“ durchs Ländchen rauscht und noch die letzte Gurkentruppe als „Live Band“ aufspielt – ja, wie denn sonst, wenn sie ihre Instrumente nicht nur herumtragen will?Und so bleibt mir, in diesen besinnlichen Tagen, noch ein kleiner Wunsch: Schenken Sie einfach, auch in der Sprache. Wagen Sie das scheinbar Altmodische: Mehr richtiges Deutsch!