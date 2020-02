Regelmäßiger Besucher: CDU-Landtagsabgeordneter Maik Kowalleck vor dem Volkskundemuseum in Reitzengeschwenda.

Reitzengeschwenda. CDU-Landtagsabgeordneter Maik Kowalleck wirbt für eine weitere Unterstützung des Volkskundemuseums in Reitzengeschwenda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Museum Reitzengeschwenda: CDU-Mann wirbt um Hilfe

Der Saalfelder CDU-Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck will sich in der demnächst beginnenden Diskussion zum neuen Landeshaushalt dafür stark machen, dass das gefährdete Volkskundemuseum in Reitzengeschwenda eine gesicherte Finanzierung erhält.

Seit Jahren besuche er regelmäßig das Volkskundemuseum, das für zahlreiche Besucher wie auch für ihn ein wertvolles Kleinod sei und einen Einblick in das Leben vorheriger Generationen ermögliche, schreibt Kowalleck in einer am Dienstag versandten Mitteilung. Der im vergangenen Jahr vom Neu-Reitzengeschwendaer Simon Egger moderierte Jubiläumsabend anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Volkskundemuseums mit dem Vortrag von Hermann Hirschfeld sei für ihn ein besonderes Erlebnis gewesen, weil er den Eindruck hatte, dass die Dorfgemeinschaft ein klares Zeichen für den Ort und das Museum setzte.

Überrascht von Zeitungsbeitrag

Umso mehr sei Kowalleck vom Zeitungsbericht am 31. Januar überrascht gewesen, wonach das Museum eventuell vor seiner letzten Saison stehe. Falls ein tragfähiges Konzept ausbleibe, drohe ein Finanzierungsstopp seitens des Freistaates. Aus Sicht der Staatskanzlei brauche es deutlich mehr Engagement der Einwohnerschaft für das Museum, auch im Förderverein. Zudem rate man dringend zu einer musealen Partnerschaft mit einer anderen Gemeinde.

Als finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion werde er nun Kontakt mit der Landesregierung aufnehmen und den aktuellen Stand erfragen, teilte Kowalleck mit. Bei der anstehenden Diskussion zum Landeshaushalt müsse die hiesige Region ihr Wort einbringen, sich für den Erhalt des Museums und die weitere Finanzierung einsetzen.

„Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Thüringer Landesregierung das Volkskundemuseum Reitzengeschwenda auch weiterhin unterstützt“, so der Landtagsabgeordnete abschließend.