Kreisstraße von Leutenberg nach Steinsdorf saniert

Die Kreisstraße von Leutenberg nach Steinsdorf ist fertig saniert. Am Freitag erfolgte die Verkehrsfreigabe.

Leutenberg. Jetzt folgen noch Ausgleichsmaßnahmen - Im Frühjahr wird von Munschwitz nach Stank Jacob weiter gebaut

Das bedeutendste Bauvorhaben der vergangenen drei Jahre auf den Kreisstraßen ist abgeschlossen: Die Sanierung der K 166 von Leutenberg nach Steinsdorf. Am Freitag wurde in Steinsdorf der letzte Bauabschnitt frei gegeben.

Bereits 2019 und 2020 waren die ersten beiden Bauabschnitte realisiert worden, vom Ortsausgang Leutenberg bis zum Abzweig Munschwitz. Zugleich hatte die Stadt Leutenberg im vergangenen Jahr den Gemeindeabschnitt bis nach Munschwitz instandgesetzt. Inzwischen laufen in der Stadt die Vorbereitungen für den Weiterbau von Munschwitz nach Sankt Jakob. „Im Frühjahr können wir dort beginnen“, verspricht Bürgermeister Robert Geheeb. Das diesjährige Bauvorhaben wurde wieder als Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises mit der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG realisiert. In den Bau wurden in diesem Jahr 672 000 Euro investiert, auf den Landkreis entfallen 607 Tausend Euro, auf die TEN 65 000 Euro. Außerdem sind Planungsleistungen von 90 000 Euro angefallen.

Der aktuelle Bauabschnitt der Instandsetzung der K 166 umfasste 783 Meter vom Abzweig Munschwitz bis nach Steinsdorf sowie 350 Meter Deckensanierung auf der K 167 in der Ortsdurchfahrt von Steinsdorf. Im Juli hatte die Baufirma mit den Arbeiten unter Vollsperrung begonnen. Auf der K 166 konnte bereits Mitte Oktober der Verkehr wieder rollen, in Steinsdorf seit 4. November.

Nach dem Abschluss des Baus sind nun noch die Ausgleichsmaßnahmen offen. Als Ausgleich für die an der K 166 wegen des Straßenbaus gefällten Bäume werden insgesamt 65 Ebereschen, Bergahorn und Obstbäume gepflanzt. Mit ihrem Kopfsteinpflaster aus dem Jahr 1958 war die Straße von Leutenberg nach Steinsdorf eine der markantesten Straßen im Landkreis. „Aber die Sanierung war überfällig“, stellt Robert Geheeb als Bürgermeister besonders erfreut fest. Als Kämmerer des Landkreises war er nun auch für die Mittelbereitstellung zuständig.